Erneuter Rassismus-Eklat in Ungarn: England-Spieler beleidigt - FA fordert Ermittlungen der FIFA

Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Ungarn und England (0:4) kam es zu rassistischen Beleidigungen gegen Raheem Sterling und Jude Bellingham.

Die englische Nationalmannschaft wurde bereits vor Anpfiff beim in England mittlerweile üblichen Kniefall im Zeichen der "Black Lives Matter"-Bewegung gnadenlos von den ungarischen Zuschauern in der Puskas Arena in Budapest ausgebuht und ausgepfiffen.

Eine englische BBC-Reporterin sprach dabei von einer "Wand des Lärms".

Darüber hinaus soll es nach übereinstimmenden Medienberichten gegenüber Sterling und Bellingham während des Spiels Affenlaute gegeben haben. Als Sterling dann in der 55. Minute das Führungstor für die Three Lions erzielte und danach feierte, wurde er gar mit Bierbechern beworfen.

"Ich selbst habe es nicht gehört", sagte Kapitän Harry Kane nach dem Spiel bei der BBC. "Wir werden es der FIFA melden müssen, hoffentlich reagieren sie dementsprechend." Nationaltrainer Gareth Southate erklärte: "Diese Welt wird moderner und obwohl manche Menschen in ihrem Denken und ihren Vorurteilen gefangen sind, werden sie am Ende die Dinosaurier sein - denn die Welt verändert sich. Jeder weiß, wofür wir als Team stehen und das ist absolut inakzeptabel."

"Wir unterstützen Spieler und Staff weiterhin in ihrem gemeinsamen Bestreben, Diskriminierung in jeglicher Form aufzuzeigen und zu bekämpfen", teilte die FA in der Nacht zum Freitag mit und forderte Ermittlungen durch den Weltverband.

Ungarn nach Rassismus-Eklat durch UEFA bestraft

Die ungarischen Fans hatten bereits während der EM 2021 für Rassismus-Eklats gesorgt. Anschließend verhängte die UEFA als Strafe eine Stadionsperre für drei Spiele, die entsprechend ohne Zuschauer stattfinden werden. Da es sich bei der WM-Qualifikation jedoch um eine FIFA-Veranstaltung handelt, greift diese Sperre dort nicht.

Für England ist es derweil der zweite große Rassismus-Vorfall innerhalb weniger Monate. Nach ihren Fehlschüssen im Elfmeterschießen des EM-Finals gegen Italien waren die dunkelhäutigen Spieler Marcus Rashford, Bukayo Saka und Jadon Sancho im Internet rassistisch beleidigt worden.

Bereits im Oktober 2019 war das EM-Qualifikationsspiel der Engländer in Bulgarien wegen rassistischer Angriffe zweimal unterbrochen worden. Ein halbes Jahr zuvor gab es rassistische Gesänge gegen englische Spieler in Montenegro.