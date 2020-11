Spanien - Deutschland 6:0: Wehrlose DFB-Elf kassiert historische Blamage

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich zum Abschluss des Länderspiel-Jahres 2020 bis auf die Knochen blamiert und die Zweifel im Hinblick auf die EM vergrößert. Im letzten Spiel der Nations League verlor die Elf von Joachim Löw 0:6 (0:3) gegen Spanien - und damit den Sieg in ihrer Gruppe. Es war die höchste Niederlage seit dem 0:6 gegen Österreich im Jahre 1931 - und die höchste überhaupt auf Pflichtspiel-Niveau.

"Es hat nichts funktioniert. Nichts in unserer Defensive, nichts in unserer Offensive", sagte Löw nach dem Abpffi bei der ARD.

"Nach dem 0:1 haben wir unser ganzes Konzept über den Haufen geworfen. Die Spanier waren schneller, spielstärker, dynamischer. Aber es war ein rabenschwarzer Tag für uns. Wir hatten keine Organisation, keine Nähe zum eigenen Spieler, keine Kommunikation."

Kapitän Neuer sprach von "einer der bittersten Niederlagen" und bemängelte vor allem fehlende Körpersprache auf dem Platz. "Das war heute alles komplett enttäuschend." Kroos meinte: "Spanien hat uns alles vorgemacht - mit Ball, ohne Ball. Wir haben es heute nicht hinbekommen. Wir müssen und werden dieses Spiel analysieren. Es gibt einiges zu tun."

Spanien - Deutschland: Die Analyse

Löw blieb seinem zuletzt praktizierten 4-3-3 treu und nahm im Vergleich zum 3:1 gegen die Ukraine am Samstag nur eine Startelf-Veränderung vor: Kroos kam für den gesperrten Rüdiger in die Mannschaft, wodurch Koch von der Sechs in die Innenverteidigung rückte.

Bedeutete auch: Neuer stieg endgültig zum Torhüter mit den meisten Einsätzen für das DFB-Team (96) auf.

Deutschland unterliegt Spanien mit 0:6: Das DFB-Team in der Einzelkritik © getty 1/16 Die deutsche Nationalmannschaft verliert 0:6 gegen Spanien - eine historische Klatsche. Abwehr, Mittelfeld, Sturm - durchweg katastrophal. SPOX hat die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Sein Rekord-Länderspiel wird er so schnell nicht vergessen. Bei allen Gegentoren schuldlos, teilweise sträflich allein gelassen. Zeigte immerhin ein paar gute Paraden, etwa gegen Ramos oder Torres. Note: 4,5. © getty 3/16 MATTHIAS GINTER: Offensiv setzt er als Außenverteidiger keine Akzente, das war auch diesmal wieder so. Defensiv stabiler als Max auf der anderen Seite, wirklich Positives lässt sich aber auch bei ihm nicht berichten. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: In der Anfangsphase ein paar gute lange Bälle – mehr Positives gibt es nicht zu berichten. Beim 0:2 schaute er nur zu, wurde danach immer wilder, hatte Probleme in den Laufduellen. Blieb zur Pause angeschlagen in der Kabine. Note: 5,5. © getty 5/16 ROBIN KOCH: Diesmal in der Innenverteidigung aufgeboten, hatte zu Beginn ein paar gute Aktionen. Aber danach war er hilflos: Verlor das Kopfballduell vor dem 0:2, ein schlimmer Ballverlust direkt nach der Pause. Hob beim 0:6 das Abseits auf. Note: 5,5. © getty 6/16 PHILIPP MAX: Gegen Ferran Torres wie das Kaninchen vor der Schlange, defensiv geradezu paralysiert. Immer wieder griffen die Spanier über seine Seite an und liefen in die Räume in seinem Rücken. Beim 0:4 allein gegen drei! Note: 6. © getty 7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte nach wenigen Minuten eigentlich schon einen Elfer verschuldet. Im Spielaufbau wirkungslos, defensiv katastrophal: Ließ die Spanier beim 0:2 laufen, verweigerte beim 0:3 praktisch den Zweikampf. Sah auch danach schlecht aus. Note: 6. © getty 8/16 TONI KROOS: Im Spielaufbau stellten ihn die Spanier konsequent zu, er konnte dem deutschen Spiel keine Struktur geben (zur Pause nur 31 Ballaktionen). Defensiv machte sich seine fehlende Schnelligkeit bemerkbar, kam nicht in die Zweikämpfe. Note: 6. © getty 9/16 LEON GORETZKA: Seine Körperlichkeit hätte vor der Abwehr gutgetan, stattdessen spielte er weiter vorn und presste vergeblich im Nirgendwo. Wirkte diesmal wie ein Fremdkörper im Team, als Antreiber wirkungslos und konnte die Löcher nicht stopfen. Note: 6. © getty 10/16 LEROY SANE: Ins Konterspiel kam er nicht, bei Ballbesitz wirkungslos, verlor seine Zweikämpfe und in Halbzeit eins so oft den Ball wie sonst keiner. Sein Spiel mit Ball wirkte zögerlich und gehemmt. Kein Torschuss. Note: 5,5. © getty 11/16 TIMO WERNER: Hätte Sane zu Beginn fast die Führung aufgelegt (8.), das war es dann auch mit Offensivaktionen. Verteidigte zum Ende der ersten Hälfte am eigenen Strafraum. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5,5. © getty 12/16 SERGE GNABRY: In der Anfangsphase aktiver als noch gegen die Ukraine, als er dann beim 0:1 gegen Morata stand – und das schlecht -, war die Luft bis zur Pause raus. Danach mit ein bisschen mehr Mumm, drosch den Ball immerhin ans Lattenkreuz. Note: 5. © getty 13/16 JONATHAN TAH (ab 46.): Kam zur Pause für Süle, verlor den Ball wenig später und verschuldete einen hochkarätigen Zweikampf. Kam vor dem 0:4 nicht in den Zweikampf. Reihte sich nahtlos in die schwache Defensive ein. Note: 5,5. © getty 14/16 LUCA WALDSCHMIDT (ab 61.): Kam nach einer Stunde für Sane ins Spiel, wirklich im Spiel war er aber nie. Praktisch ohne Aktionen nach vorn. Note: 4,5. © getty 15/16 FLORIAN NEUHAUS (ab 61.): Ersetzte Goretzka, zumindest der Einsatz stimmte. Wirklich bewegen konnte auch er nichts mehr. Note: 4. © getty 16/16 BENJAMIN HENRICHS (ab 77.): Sollte den Schaden in der Schlussviertelstunde begrenzen. Das klappte nicht. Keine Bewertung.

Aufseiten der Spanier setzte Coach Enrique ebenfalls auf ein 4-3-3 und zum dritten Mal in Folge auf Torhüter Simon. Der 23 Jahre alte Profi von Athletic Bilbao sollte aber über 90 Minuten keine einzige Gelegenheit bekommen, sich auszuzeichnen. Von der ersten bis zur letzten Minute ging es nur auf das Tor von Neuer zu, der zwar einige Male stark parierte, den Ball aber schon vor der Pause dreimal aus seinem Netz fischen musste.

Hauptgrund dafür war die völlig indisponierte deutsche Defensive, die nicht nur mit dem Pressing der energisch zu Werke gehenden Spaniern überfordert war, sondern auch jegliche Aggressivität und Abstimmung im Zweikampf vermissen ließ.

Enriques Elf traf durch Morata (17.) und Rodrigo (38.) zweimal per Kopf nach einer Ecke, zudem verwertete Torres einen von Olmo an die Latte beförderten Kopfball mit einem exzellenten Volley (33.). "Ich bin sprachlos, wenn ich dieses Abwehrverhalten sehe", sagte Ex-Nationalspieler Schweinsteiger in der Halbzeitpause bei der ARD.

Eine Reaktion nach dem Seitenwechsel blieb aus. Im Gegenteil: Der vor dem Spiel schon über Knieschmerzen klagende Süle wich für Tah und die Lücken, die das wehrlose Mittelfeld-Trio Kroos-Gündogan-Goretzka nicht zu stopfen gedachte, wurden noch größer. Torres, Spaniens Stärkster, trug sich zwei weitere Male in die Torschützenliste ein (55., 72.), Oyarzabal machte das halbe Dutzend voll (88.).

Von der zuletzt viel gelobten deutschen Offensive kam - einen Lattenschuss von Gnabry in der 77. Minute ausgeklammert - übrigens überhaupt nichts. Am Ende stand eine historische Niederlage, die aufgrund der vielen weiteren Chancen der Spanier sogar zu niedrig ausfiel.

Deutschland erlebt Debakel in Spanien: So reagiert das Netzt auf die DFB-Klatsche © getty / twitter 1/23 Die deutsche Nationalmannschaft erlebte im letzten Länderspiel des Jahres 2020 ein Debakel. Gegen Spanien ging das Team von Joachim Löw mit 0:6 unter. So reagiert das Netz auf die Klatsche. © twitter 2/23 Tobias Escher (Freier Journalist, Buchautor, Taktik-Experte) © twitter 3/23 Christoph Kröger (Podcast-Host "Down Set Talk") © twitter 4/23 Kerry Hau (DFB-Reporter SPOX & Goal) © twitter 5/23 Constantin Eckner (Redaktuer BBC, The Times, ESPN, n-tv, t-online, Sport1) © twitter 6/23 © twitter 7/23 FUMS-Magazin © twitter 8/23 WUMMS-Magazin © twitter 9/23 Leander Wattig (Redakteur ORBANISM) © twitter 10/23 Alfred Draxler (Chefkolumnist BILD) © twitter 11/23 © twitter 12/23 Flo Bogner (Redakteur Eurosport.de) © twitter 13/23 © twitter 14/23 Tobias Schäfer (Radiomoderator) © twitter 15/23 Sebastian Weßling (BVB-Reporter bei FUNKE Sport) © twitter 16/23 Christopher Pieper (Politiker) © twitter 17/23 © twitter 18/23 © twitter 19/23 Max-Jacob Ost (Podcast-Host "Rasenfunk") © twitter 20/23 extra3 (NDR-Fernsehserie) © twitter 21/23 © twitter 22/23 © twitter 23/23

Nations League: Die deutsche Gruppe

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 6 3 2 1 13:3 10 11 2 Deutschland 6 2 3 1 10:13 -3 9 3 Ukraine 5 2 0 3 5:10 -5 6 4 Schweiz 5 0 3 2 6:8 -2 3

Spanien - Deutschland: Die Aufstellungen

Spanien: Unai Simon - Sergi Roberto, Sergio Ramos (43. Eric Garcia), Pau Torres, Gaya - Rodri, Koke, Canales (12. Fabian Ruiz) - Dani Olmo (73. Asensio), Morata (73. Gerard Moreno), Ferran Torres (73. Oyarzabal)

Unai Simon - Sergi Roberto, Sergio Ramos (43. Eric Garcia), Pau Torres, Gaya - Rodri, Koke, Canales (12. Fabian Ruiz) - Dani Olmo (73. Asensio), Morata (73. Gerard Moreno), Ferran Torres (73. Oyarzabal) Deutschland: Neuer - Ginter, Süle (46. Tah), Koch, Max - Kroos, Goretzka (61. Neuhaus), Gündogan - Gnabry, Sane (61. Waldschmidt), Werner (76. Henrichs)

Spanien - Deutschland: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Morata (17.), 2:0 Torres (33.), 3:0 Rodri (38.), 4:0 Torres (55.), 5:0 Torres (72.), 6:0 Oyarzabal (88.)



Löws höchste Niederlagen zuvor? Zweimal ein 0:3 - 2007 gegen Tschechien, 2018 gegen die Niederlande.

Mit seinem 101. Einsatz zog Kroos mit Thomas Häßler gleich und erreichte Platz elf in der Liste der DFB-Rekordspieler.

Der Star des Spiels: Ferran Torres (Spanien)

Der stärkste von vielen starken Spaniern erlebte seinen bisher größten Abend auf internationaler Bühne. Der vor der Saison zum FC Valencia zu Manchester City gewechselte Außenstürmer schenkte Neuer drei Treffer ein und erwies sich auch abgesehen davon als ständiger Unruheherd für die Deutschen.

Der Flop des Spiels: Ilkay Gündogan (Deutschland)

Auch wenn alle enttäuschten: Gündogan stand an diesem schwarzen Abend sinnbildlich für das wehrlose Auftreten der Löw-Elf. Er ließ die Spanier beim 0:2 laufen, verweigerte beim 0:3 praktisch den Zweikampf und sah auch bei den weiteren Gegentoren nicht gut aus. Ebenfalls schwach: sein Mittelfeldpartner Kroos.

Der Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

Gäbe es in der Nations League einen Videobeweis, wäre Ekberg schon in der 5. Minute korrigiert worden. Der Schwede entschied nach einem Foul von Gündogan an Olmo fälschlicherweise auf Freistoß statt Elfmeter, was ihm laute Proteste vonseiten der Spanier einbrachte. Ansonsten trat Ekberg nicht mehr nennenswert in Erscheinung.