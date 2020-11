DFB-Team: Die Stimmen zum Nations-League-Spiel gegen die Ukraine

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend in Sevilla mit 0:6 gegen Spanien blamiert. Die DFB-Stars zeigten sich nach der höchsten Niederlage seit 1931 (0:6 gegen Österreich in Berlin) ernüchtert und ratlos.

Ein Überblick der Stimmen zum Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Spanien (Quelle: ARD).

Spanien - Deutschland 6:0: Die Stimmen zum Spiel

Joachim Löw (Bundestrainer): "Nach dem 0:1 haben wir aufgegeben"

"Das ist schwierig zu erklären. Es war ein rabenschwarzer Tag, an dem gar nichts funktioniert hat. Körpersprache und Zweikampfverhalten, davon hatten wir nichts heute. Nach dem 0:1 haben wir unser gesamtes Konzept aufgegeben. Da hat Spanien uns ausgespielt. Wir sind irgendwo rumgelaufen - keine Organisation, keine Nähe zum Mitspieler, keine Kommunikation. Wir haben Dinge vorher klar besprochen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wir sind hinter den Aktionen hergelaufen. Wir haben gesagt, dass wir unseren Spielern vertrauen. Heute haben wir gesehen, dass wir noch nicht so weit sind wie geglaubt oder wie gehofft. Wir waren auf einem guten Weg. Wir vertrauen den Spielern weiterhin, wollen das analysieren und zurückschlagen. Heute sind wir absolut zurückgeworfen worden. Das ist eine große Enttäuschung."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Das Vertrauen in Löw ist vollkommen da"

"Das müssen wir verdauen. Das wird ein bisschen dauern. Die Mannschaft ist ein bisschen auseinandergefallen, das darf nicht passieren. Es gibt dafür keine Entschuldigung, aber das passiert, wenn eine Mannschaft überhaupt keinen Halt findet. Der spanische Torwart hat im ganzen Spiel keine Parade gemacht. Wir müssen das knallhart analysieren. Da ist auch mangelnde Erfahrung keine Ausrede. Die vielen Abstimmungsprobleme in der Defensive müssen wir abstellen. Wir wissen, welche Qualität unsere Spieler haben. Das Vertrauen in Joachim Löw ist vollkommen da, absolut."

Deutschland unterliegt Spanien mit 0:6: Das DFB-Team in der Einzelkritik © getty 1/16 Die deutsche Nationalmannschaft verliert 0:6 gegen Spanien - eine historische Klatsche. Abwehr, Mittelfeld, Sturm - durchweg katastrophal. SPOX hat die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Sein Rekord-Länderspiel wird er so schnell nicht vergessen. Bei allen Gegentoren schuldlos, teilweise sträflich allein gelassen. Zeigte immerhin ein paar gute Paraden, etwa gegen Ramos oder Torres. Note: 4,5. © getty 3/16 MATTHIAS GINTER: Offensiv setzt er als Außenverteidiger keine Akzente, das war auch diesmal wieder so. Defensiv stabiler als Max auf der anderen Seite, wirklich Positives lässt sich aber auch bei ihm nicht berichten. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: In der Anfangsphase ein paar gute lange Bälle – mehr Positives gibt es nicht zu berichten. Beim 0:2 schaute er nur zu, wurde danach immer wilder, hatte Probleme in den Laufduellen. Blieb zur Pause angeschlagen in der Kabine. Note: 5,5. © getty 5/16 ROBIN KOCH: Diesmal in der Innenverteidigung aufgeboten, hatte zu Beginn ein paar gute Aktionen. Aber danach war er hilflos: Verlor das Kopfballduell vor dem 0:2, ein schlimmer Ballverlust direkt nach der Pause. Hob beim 0:6 das Abseits auf. Note: 5,5. © getty 6/16 PHILIPP MAX: Gegen Ferran Torres wie das Kaninchen vor der Schlange, defensiv geradezu paralysiert. Immer wieder griffen die Spanier über seine Seite an und liefen in die Räume in seinem Rücken. Beim 0:4 allein gegen drei! Note: 6. © getty 7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte nach wenigen Minuten eigentlich schon einen Elfer verschuldet. Im Spielaufbau wirkungslos, defensiv katastrophal: Ließ die Spanier beim 0:2 laufen, verweigerte beim 0:3 praktisch den Zweikampf. Sah auch danach schlecht aus. Note: 6. © getty 8/16 TONI KROOS: Im Spielaufbau stellten ihn die Spanier konsequent zu, er konnte dem deutschen Spiel keine Struktur geben (zur Pause nur 31 Ballaktionen). Defensiv machte sich seine fehlende Schnelligkeit bemerkbar, kam nicht in die Zweikämpfe. Note: 6. © getty 9/16 LEON GORETZKA: Seine Körperlichkeit hätte vor der Abwehr gutgetan, stattdessen spielte er weiter vorn und presste vergeblich im Nirgendwo. Wirkte diesmal wie ein Fremdkörper im Team, als Antreiber wirkungslos und konnte die Löcher nicht stopfen. Note: 6. © getty 10/16 LEROY SANE: Ins Konterspiel kam er nicht, bei Ballbesitz wirkungslos, verlor seine Zweikämpfe und in Halbzeit eins so oft den Ball wie sonst keiner. Sein Spiel mit Ball wirkte zögerlich und gehemmt. Kein Torschuss. Note: 5,5. © getty 11/16 TIMO WERNER: Hätte Sane zu Beginn fast die Führung aufgelegt (8.), das war es dann auch mit Offensivaktionen. Verteidigte zum Ende der ersten Hälfte am eigenen Strafraum. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5,5. © getty 12/16 SERGE GNABRY: In der Anfangsphase aktiver als noch gegen die Ukraine, als er dann beim 0:1 gegen Morata stand – und das schlecht -, war die Luft bis zur Pause raus. Danach mit ein bisschen mehr Mumm, drosch den Ball immerhin ans Lattenkreuz. Note: 5. © getty 13/16 JONATHAN TAH (ab 46.): Kam zur Pause für Süle, verlor den Ball wenig später und verschuldete einen hochkarätigen Zweikampf. Kam vor dem 0:4 nicht in den Zweikampf. Reihte sich nahtlos in die schwache Defensive ein. Note: 5,5. © getty 14/16 LUCA WALDSCHMIDT (ab 61.): Kam nach einer Stunde für Sane ins Spiel, wirklich im Spiel war er aber nie. Praktisch ohne Aktionen nach vorn. Note: 4,5. © getty 15/16 FLORIAN NEUHAUS (ab 61.): Ersetzte Goretzka, zumindest der Einsatz stimmte. Wirklich bewegen konnte auch er nichts mehr. Note: 4. © getty 16/16 BENJAMIN HENRICHS (ab 77.): Sollte den Schaden in der Schlussviertelstunde begrenzen. Das klappte nicht. Keine Bewertung.

Toni Kroos: "Das tat weh"

"Das ist nicht meine bitterste Niederlage, aber eine der klarsten. Das tat weh. Das Problem ist, dass wir defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommen haben. Spanien hat uns alles vorgemacht: mit Ball, ohne Ball. Das Spiel müssen wir analysieren. Es ist einiges zu tun."

Manuel Neuer: "Die Körpersprache war enttäuschend"

"Das war ganz enttäuschend für uns alle, nicht nur für die Defensivspieler. Die Körpersprache war enttäuschend, von allen. Wir hätten mehr sprechen müssen, gerade nach dem ersten Gegentor. Das war in Sachen Führung und Kommunikation zu wenig. Für so ein Spiel gibt es keinen richtigen Zeitpunkt."

Serge Gnabry: "Jetzt weiß man mal, wo man steht"

"Wir hatten überhaupt keine Chance. Spanien hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir haben es schlecht gemacht, da helfen keine Ausreden. Jetzt weiß man mal, wo man steht."