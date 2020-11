Sepp Maier im Interview: Neuer-Rekord? "Hätte Klinsmann es nicht vermasselt, wäre Kahn schon an mir vorbeigezogen"

Zum Länderspiel-Abschluss des Jahres ein Rekord: Manuel Neuer (34) steht am Mittwoch gegen Spanien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zum 96. Mal zwischen den DFB-Pfosten und überholt damit Legende Sepp Maier (76) als meisteingesetzten Torwart in der Historie der deutschen Nationalmannschaft. Bei SPOX und Goal gratuliert der bisherige Rekordhalter dem neuen.

Im Interview spricht Maier auch über den Umbruch beim DFB, den in der Kritik stehenden Bundestrainer Joachim Löw und Fußball in Zeiten von Corona. Zudem erklärt der Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974, warum er den FC Bayern für die beste Mannschaft der vergangenen zehn Jahre hält.

Herr Maier, Manuel Neuer übertrumpft Sie als deutscher Torhüter mit den meisten Einsätzen. Schwingt bei Ihnen auch ein wenig Wehmut mit, Ihren Langzeit-Rekord zu verlieren?

Sepp Maier: Nein, nach 41 Jahren wurde es ja auch endlich mal Zeit, dass mich einer einholt. (lacht) Ich habe Manuel Neuer schon nach dem Spiel gegen die Ukraine kontaktiert, um ihn zu beglückwünschen. Ich kann nur meinen Hut vor ihm ziehen, er hat sich diesen Rekord absolut verdient, weil er seit vielen Jahren die unangefochtene Nummer eins bei der Nationalmannschaft und der weltbeste Torhüter ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre aber auch schon Oliver Kahn an mir vorbeigezogen, hätte Jürgen Klinsmann es ihm damals nicht vermasselt.

Sie sprechen die WM 2006 an, bei der Jens Lehmann den Vorzug vor Kahn erhielt.

Maier: Für Oliver tut es mir bis heute leid, die WM im eigenen Land von der Ersatzbank aus verfolgt zu haben. Er war zum damaligen Zeitpunkt schon 13 Jahre mein Schützling gewesen. Ich habe mich dementsprechend auch bei Jürgen Klinsmann und Torwarttrainer Andi Köpke für ihn eingesetzt - leider ohne Erfolg.

Von 1994 bis 2008 waren Sie Torwarttrainer beim FC Bayern. Wären Sie noch drei Jahre geblieben, hätten Sie auch Neuer unter Ihre Fittiche nehmen können.

Maier: Ich hätte mich sehr darüber gefreut, Manuel auf seinem Weg zu begleiten. Aber er hatte in seiner Karriere ja einige andere gute Torwarttrainer, sonst wäre er nicht zu dem Torwart geworden, der er heute ist. Außerdem war ich von meinem 15. bis zu meinem 65. Lebensjahr beim FC Bayern. Es hat dann irgendwann auch mal gereicht. (lacht)

© Alexander Hassenstein/Getty Images

Sepp Maier: DFB-Team braucht Hummels, Boateng und Müller

Was halten Sie vom FC Bayern 2020, der Mannschaft der Stunde im europäischen Spitzenfußball?

Maier: Das ist für mich nicht die Mannschaft der Stunde, das ist für mich die Mannschaft der vergangenen zehn Jahre. Da können auch Vereine wie Real Madrid mit mehr Europapokal-Titeln nicht mithalten. Vergleichen Sie doch mal die nationalen Meisterschaften, die der FC Bayern gegenüber anderen europäischen Spitzenmannschaften in den vergangenen zehn Jahren gewonnen hat. Das ist einzigartig. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sich die Bundesliga vor anderen europäischen Ligen verstecken muss. Die deutsche Liga war und ist eine sehr gute.

Wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft? Liegt Joachim Löw mit seinem Umbruch richtig?

Maier: Es gibt viele junge und interessante Spieler. Man braucht meiner Meinung nach aber die richtige Mischung aus Jung und Alt. Für mich führt kein Weg an Spielern wie Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller vorbei, die gehören einfach in die Mannschaft und deshalb verstehe ich auch die Diskussionen um ihre Nicht-Berücksichtigungen. Wer Titel gewinnen möchte, braucht erfahrene Spieler, richtige Anführer - gerade in der Defensive. Als wir 1974 Weltmeister wurden, waren wir im Schnitt auch um die 28 Jahre alt. Mir fehlen in der aktuellen Mannschaft ein paar ältere Hasen, die die Richtung vorgeben.

Kapitän Neuer forderte im Vorfeld der Partie gegen Spanien, dass die Mannschaft untereinander noch mehr kommunizieren müsse. Wie laut war es damals eigentlich bei Ihnen und Ihren Kollegen auf dem Platz?

Maier: Sehr laut. Man bekommt durch die Geisterspiele ja mit, wie die Spieler heute untereinander kommunizieren. Ich glaube schon, dass da noch mehr geht. Es ist leistungsfördernd, wenn man sich ab und zu auch mal böse Sachen sagen kann und die Fetzen fliegen. Nach dem Spiel ist sowieso alles wieder vergessen - war es zumindest immer bei uns.

Die Torhüter des FC Bayern: Der Titan, The Wall und der Maier Sepp © imago images / ActionPitctures 1/34 Maier, Pfaff, Kahn und Neuer: Im Tor des FC Bayern Manchen standen schon etliche Legenden. SPOX gibt einen Überblick zu den wichtigsten Keepern des Rekordmeisters seit der ersten Bundesliga-Saison 1963/64. © imago images / Werek 2/34 Ab 1960/61: FRITZ KOSAR - Hütete den Kasten vor Sepp Maier vor dem offiziellen Start der Bundesliga, ehe Kosar von dem damals 19-jährigen Mega-Talent abgelöst wurde. 1969 verließ er den Verein schließlich. © imago images / Werek 3/34 Ab 1962/63: SEPP MAIER – Er spielte sein Leben lang in München und wurde wie ein Volksheld als "Die Katze von Anzing" gefeiert. Mit 699 Pflichtspielen in 17 Jahren ist er Rekordspieler des FCB. Er war eine zentrale Figur der erfolgreichen 70er Jahre. © imago images / Fred Joch 4/34 Maier holte 1974, 1975 und 1976 jeweils den Pokal der Landesmeister mit den Bayern. Aufgrund eines schweren Autounfalls musste der Weltmeister seine Karriere 1980 beenden. Später arbeitete er als Torwartrainer und bildete u.a. Oliver Kahn aus. © imago images / Fredi Hartung 5/34 Ab 1977/78: WALTER JUNGHANS – Wechselte vom SC Victoria Hamburg zum FC Bayern und musste in die großen Fußstapfen von Maier treten. Nach dessen Karriereende wurde der damals 20-Jährige dann zur Nummer eins. © imago images / Thomas Zimmermann 6/34 Doch lange ging die Ära von Junghans, der auch oftmals vom erfahrenen Manfred Müller vertreten wurde, nicht. Eine weitere Legende sollte ihn ablösen, ehe er 1982 zum FC Schalke 04 wechselte. Später war er noch bei der Hertha und Bayer. © getty 7/34 Ab 1982/83: JEAN-MARIE PFAFF – Für 400.000 Mark kam der Belgier nach München und sollte seine Ablöse bestätigten. Das Gefühl, einen würdigen Nachfolger für Maier gefunden zu haben, war endlich da. © imago images / Sven Simon 8/34 Pfaff gehörte zweifelsohne zu den besten Keepern der 80er Jahre. 1984/85 verlor er aufgrund einer Verletzung kurzfristig seinen Stammplatz, bis sich sein Kontrahent Aumann selbst verletzte. Nach sechs Jahren ging er zurück nach Belgien. © imago images / Norbert Schmidt 9/34 Ab 1982/83: RAIMOND AUMANN – Er stammt aus der Münchner Jugendakademie und bekam seine Chance zur Saisonhälfte 1984/85 früher als gedacht. Sein Kontrahent Pfaff soll ihn sogar im harten Konkurrenzkampf geohrfeigt haben. © imago images / Sven Simon 10/34 Nach einem Kreuzbandriss 1986 verlor er seinen Stammposten wieder an Pfaff und musste sich bis zu dessen Abgang gedulden. Ab der Saison 1987/88 war er bis zu seinem Besiktas-Wechsel 1994 die nahezu unangefochtene Nummer eins. © imago images / Eissner 11/34 Ab 1990/91: TONI SCHUMACHER – Aumann verletzte sich erneut, weshalb Bayern auf seinen Ratschlag dessen Freund verpflichtete. Ersatzkeeper Gerald Hillringhaus wusste nicht zu überzeugen. © imago images / Liedel 12/34 Schumacher stand für acht Spiele zwischen den Pfosten des FC Bayern, ehe er seine Karriere beendete. Vier Jahre später kehrte er für eine kurze Zeit zum BVB auf die Fußballbühne zurück. Auch als Torwarttrainer wurde er nach Dortmund geholt. © imago images / Team 2 13/34 Ab 1991/92: UWE GOSPODAREK – Der FCB-Jugendspieler kam gemeinsam mit Sven Scheuer nie wirklich über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. 1995 wechselte er zum VfL Bochum, später war er auch noch für Gladbach aktiv. © imago images / Kolvenbach 14/34 Ab 1994/95: OLIVER KAHN – Nach Aumanns Wechsel kehrte mit dem "Titan" endgültig ein Keeper mit Weltklasse-Format in das Tor des FC Bayern zurück. Er kam für 2,3 Millionen Euro vom KSC und wurde prompt die neue Nummer eins. © imago images / Bernd Müller 15/34 Mit Kahn im Tor gewann der FC Bayern in dessen 14-jähriger Laufbahn in München zahlreiche Titel, darunter auch die Champions League gegen Valencia 2001. Er ist der Bundesligatorhüter mit den meisten Spielminuten und Partien ohne Gegentor. © imago images / Laci Perenyi 16/34 Zudem wurde er dreimal Welttorhüter. Im Januar 2020 wurde Kahn Vorstandsmitglied des FC Bayern. Ab 2022 soll er den Posten des Vorstandvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen. Kahn und der FCB: Eine wohl unendliche Geschichte. © imago images / Schiffmann 17/34 Ab 1996/97: BERND DREHER – Kam 1996 vom KFC Uerdingen zu den Bayern und sollte Kahn Konkurrenz machen. Allerdings sah er seinen Mitspielern nur selten abseits der Ersatzbank zu. 2003 beendete er seine Karriere. Eigentlich … © imago images / Schiffmann 18/34 Fortan war er als Torwarttrainer unter Sepp Maier aktiv, ehe er zur Saison 2005/06 reaktiviert wurde. Aufgrund einer Verletzung von Kahn kam er auch zu einem Einsatz. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Alter von 40 Jahren im Mai 2007. © imago images / Contrast 19/34 Ab 1999/00: STEFAN WESSELS – Der nächste Keeper, der aus der Jugend stammt, und keine Chance auf einen Stammplatz hatte. Da er an Kahn nicht vorbeikam, entschied er sich 2003 für einen Wechsel zum 1. FC Köln. © imago images / Ulmer 20/34 Ab 2003/04: MICHAEL RENSING – Wurde mit dem Ziel, Kahn nach dessen Karriereende zu beerben, aus der Jugend hochgezogen. Nach ein paar Einsätzen war es dann soweit, 2008/09 machte Kahn Schluss und Rensing übernahm. © imago images / Sportnah 21/34 Der junge Keeper konnte dem Druck seines Vorgängers aber nicht standhalten und leistete sich einige Patzer. Nach der Meisterschafts-vorentscheidenden 1:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg musste er zurück auf die Bank. © imago images / Team 2 22/34 Trainer Jürgen Klinsmann sah sich gezwungen, eine Änderung vorzunehmen und setzte auf Hans Jörg Butt. Louis van Gaal übernahm zur Saison 2009/10 und setzte wieder auf Rensing - allerdings nur für vier Spieltage. Heute ist Rensing vereinslos. © imago images / Ulmer 23/34 Ab 2008/09: HANS JÖRG BUTT – Unter van Gaal wurde der erfahrene Schlussmann im Alter von 35 Jahren also endgültig zur Nummer eins. In dieser Saison holte er gleich das Double und stand im Finale der Champions League. © imago images / ActionPictures 24/34 Anfang 2011 wurde er trotz guter Leistungen zum Ersatzmann von Thomas Kraft. Nach van Gaals Entlassung beförderte ihn Interimstrainer Andries Jonker aber wieder zur Stammkraft, ehe zur neuen Saison Manuel Neuer kam. © imago images / Picture Point 25/34 Ab 2008/09: THOMAS KRAFT – Er sollte hinter Butt zum lang ersehnten Kahn-Nachfolger heranwachsen, scheiterte aber ebenso wie Rensing. Nachdem ihn Jonker degradiert hatte, reichte es ihm und er wechselte zur Hertha. © imago images / Team 2 26/34 Dort blieb er bis zum vergangenen Saisonende, ehe er seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendete. In seinen letzten Jahren kam er auch in Berlin nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. © imago images / Avanti 27/34 Ab 2011/2012: MANUEL NEUER – Da war er endlich, ein würdiger Nachfolger von Kahn. Doch die Bayern-Fans waren anfangs nicht begeistert von dem Transfer des Ex-Schalkers. Die legendären "Koan Neuer"-Schilder waren geboren … © imago images / Moritz Müller 28/34 Seine Premierensaison sollte schwierig starten, bis er die Ultra-Gruppierungen mit guten Leistungen überzeugte (770 Minuten ohne Gegentreffer). In der Meisterschaft und im DFB-Pokal reichte es aber nur zum zweiten Platz. © imago images / Jan Hübner 29/34 Ebenso wie im Finale dahoam. In dieser Saison kam es zu drei Elfmeterschießen, wovon die Bayern zwei dank Neuer gewannen. 2012/13 folgte dann das Triple. Seit seinem Wechsel gab es nie Zweifel daran, wer die Nummer 1 ist. © imago images / Jürgen Fromme 30/34 Die Saison 2017/18 verlief allerdings weniger gut, Neuer zog sich einen Mittelfußbruch zu und verpasste nahezu die gesamte Saison. Kürzlich verlängerte er seinen Vertrag nach langen Verhandlungen bis 2023. © imago images / Ulmer 31/34 Ab 2015/16: SVEN ULREICH – Er kam als Nummer zwei vom VfB Stuttgart. Nach Neuers Verletzung schlug endlich seine Stunde und Ulreich durfte das Bayern-Tor in allen drei Wettbewerben hüten und überzeugte über weite Strecken. © imago images / Sven Simon 32/34 Im Juni 2019 nominierte ihn Bundestrainer Joachim Löw für die EM-Qualifikationsspiele, zu einem Einsatz kam es aber nicht. Ulreich, dessen Vertrag 2021 ausläuft, plant zur neuen Saison, sich nochmal zu beweisen und den Verein zu verlassen. © imago images / Philippe Ruiz 33/34 Ab 2020/21: ALEXANDER NÜBEL – Ulreichs Wechselwunsch ist auch mit der Verpflichtung des Torwart-Talents verbunden. Planmäßig soll Nübel als Nummer zwei hinter Neuer zum nächsten Stammkeeper heranwachsen. © imago images / Philippe Ruiz 34/34 In München besitzt er einen Vertrag bis 2025. In seiner letzten Saison für Schalke erlebte der U21-Vizeuropameister eine schwere Phase und verlor zwischenzeitlich seinen Stammplatz. Der anstehende Wechsel hatte ebenfalls für Tumulte gesorgt.

Sepp Maier: Fußball ohne Fans "wie Weißwurscht ohne Brezn"

Wie stehen Sie zu der generellen Kritik an Länderspielen?

Maier: Es sind einfach zu viele Spiele. Zusätzlich ins Leben gerufene Wettbewerbe wie die Nations League verwässern den Fußball und nehmen dem Zuschauer die Begeisterung. Auch den Spielern tut man damit keinen Gefallen, die Belastung für sie ist viel zu hoch. Ich finde all das, was während der Corona-Krise im Fußball passiert, sowieso nicht richtig. Die Atmosphäre um das Spiel herum fehlt total. Fußball ohne Fans, das ist wie Weißwurscht ohne Brezn! Hoffentlich endet diese Krise bald und wir können wieder den Fußball sehen, den wir alle kennen und lieben.

Nächstes Jahr steht die EM an. Was glauben Sie, wird es das letzte Turnier von Bundestrainer Löw?

Maier: Das muss er für sich entscheiden. Er steht derzeit ein bisschen in der Kritik, aber das wird sich auch wieder ändern, wenn die Mannschaft im nächsten Jahr ein paar tolle Spiele macht. Und ich bin mir sicher, dass sie das macht, sobald der Bundestrainer mit seiner Rumprobiererei aufhört und die bestmögliche Elf auf den Platz stellt. Klar ist: So etwas wie Russland 2018 brauchen wir alle nicht mehr.

Deutschland: Die Torhüter mit den meisten Einsätzen

Torwart Länderspiele Zeitraum Sepp Maier 95 1966 - 1979 Manuel Neuer 95 seit 2009 Jürgen Croy* 94 1976 - 1981 Oliver Kahn 86 1995 - 2006 Toni Schumacher 76 1979 - 1986 Jens Lehmann 61 1998 - 2008

*Spiele für die Auswahl der DDR