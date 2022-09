Zum letzten Mal vor dem WM-Auftakt ist die deutsche Nationalmannschaft in einem Pflichtspiel gefordert. Doch, wo wird das Länderspiel gegen England heute eigentlich live übertragen / gezeigt? Die Antwort gibt's in diesem Artikel.

Enttäuschung und auch ein gewisses Maß an Ratlosigkeit machte sich breit bei der deutschen Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen Ungarn (0:1). Hatte man sich doch vorgenommen, das unglückliche Hinspiel (1:1) wieder wettzumachen, blieb man erneut - insbesondere in der Offensive - glücklos. Kapitän Kimmich resümierte, man habe "gerade in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden", versprach aber im gleichen Atemzug, man werde es besser machen.

Die Möglichkeit Wiedergutmachung zu betreiben bietet sich der Nationalmannschaft bereits am heutigen Montag gegen England. Die "Three Lions" stehen nach fünf Spieltagen noch ohne Sieg da und haben obendrein erst ein Tor erzielt - im Hinspiel gegen Deutschland per Elfmeter. Das große Ziel, der erstmalige Einzug in die Nations League-Endrunde ist aber bereits passé. Ungarn ist dank des Sieges auf unerreichbare vier Punkte enteilt.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr England vs. Deutschland live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Deutschland und England wird heute exklusiv beim Privatsender RTL zu sehen sein. Alle notwenigen Infos zur Ausstrahlung findet Ihr im folgenden.

© getty Gegen Ungarn musste die DFB-Elf die erste Niederlage unter Hansi Flick hinnehmen.

So seht Ihr England vs. Deutschland heute live im Free-TV

Da es sich bei RTL um einen frei empfänglichen Sender handelt, wird die Übertragung im Free-TV verfügbar sein. Alles, was Ihr tun müsst, um das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live zu sehen, ist den Kanal zur entsprechenden Zeit aufzurufen. Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr, das Spiel eine halbe Stunde später.

So seht Ihr England vs. Deutschland heute im Livestream

Um die Partie im Livestream via Internet zu sehen, müsst Ihr in Besitz einer RTL+-Mitgliedschaft sein. Auf der Plattform ist das gesamte Liveprogramm des Senders zu sehen.

Der Kostenpunkt liegt derzeit bei 4,99 Euro pro Monat. Neukunden können das Angebot zunächst kostenfrei für 30 Tage austesten. Hier gelangt Ihr direkt zur Website.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr England vs. Deutschland live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Möglichkeit, live beim Spielgeschehen dabei zu sein: Unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos aus dem Wembley Stadium. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie England vs. Deutschland

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr England vs. Deutschland live im TV und Livestream - Alle Infos zur Partie

Wer? England vs. Deutschland

England vs. Deutschland Was? Vorrundenspiel der Nations League-Gruppe A3

Vorrundenspiel der Nations League-Gruppe A3 Wann? Montag, der 26. September um 20.45 Uhr

Montag, der 26. September um 20.45 Uhr Wo? Wembley Stadium in London, England

