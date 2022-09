Deutschland wird in der Nations League von Ungarn herausgefordert. SPOX begleitet das Länderspiel im Liveticker.

Wird Deutschland seiner Favoritenrolle gegen Ungarn gerecht? In der Nations League warten die letzten beiden Begegnungen in Vorbereitung auf die WM. SPOX tickert die Partie des DFB-Teams live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Ungarn: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Aufeinandertreffen mit den Ungarn wird am heutigen Freitagabend ausgetragen und beginnt um 20.45 Uhr. Schauplatz ist die Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die letzten Länderspiele vor der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) an. In der Nations League tritt das DFB-Team gegen Ungarn an, ehe es am Sonntag noch gegen England zur Sache geht.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

© getty Kimmich und Co. treten gegen Ungarn an, danach geht es nach England.

Deutschland vs. Ungarn: Nations League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Ter Stegen - Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich - Havertz, Müller, Sané - Werner

Ter Stegen - Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich - Havertz, Müller, Sané - Werner Ungarn: Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, A. Nagy, Styles, Kerkez - Szoboszlai, Gazdag - Ad. Szalai

Deutschland vs. Ungarn: Nations League heute live im TV und Livestream

Deutschland gegen Ungarn wird heute live vom ZDF übertragen. Um 20.15 Uhr werden die ersten Livebilder aus Leipzig ausgestrahlt, zeitgleich geht die Vorberichterstattung los. Parallel dazu ist das ZDF auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Ihr könnt kostenlos auf zdf.de zugreifen.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3 in Liga A