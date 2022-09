Nach der Niederlage gegen Ungarn am vergangenen Freitag ist die deutsche Nationalmannschaft auf Wiedergutmachung aus. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel gegen England heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Traum von erstmaligen Einzug in die Endrunde der Nations League, dem "Final Four"-Turnier ist Geschichte. Nach der 0:1-Pleite gegen Ungarn beträgt der Rückstand auf die Osteuropäer nun uneinholbare vier Punkte. Höchstens der zweite Tabellenplatz ist noch möglich. Dafür braucht es heute gegen Tabellenschlusslicht England einen Sieg und gleichzeitig eine Niederlage oder ein Unentschieden Italiens im Parallelspiel gegen Ungarn.

Für die Nationalmannschaft war die Pleite am Freitag ein herber Rückschlag. Weniger als zwei Monate vor dem Auftakt in die Weltmeisterschaft in Katar offenbarten sich erhebliche Mängel im Offensivspiel. Insbesondere die Erarbeitung von klaren Torchancen ließ zu wünschen übrig. Aus Sicht von Hansi Flick, der seine erste Niederlage als Bundestrainer einstecken musste, fehlte es vor allem an Mut, Vertrauen, Dynamik und Intensität.

Gegen EM-Finalist England soll nun Wiedergutmachung betrieben werden. Die Three Lions, die in dieser Nations League-Saison auf lediglich ein Tor kommen, stehen noch ohne Sieg da und sind damit schon sicher in die Liga B abgestiegen. Da es vor Beginn des Turniers in Katar jedoch nur noch wenig Möglichkeit geben wird, Teamchemie zu etablieren, ist ein intensives Spiel zu erwarten.

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Nations League

Nations League Spielrunde: Gruppenphase, 6. Spieltag

Gruppenphase, 6. Spieltag Datum: Montag, 26. September

Montag, 26. September Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Wembley Stadium, London

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Spiels hat sich der Privatsender RTL gesichert. Alle Infos zu den Übertragungszeiten sowie zur Ausstrahlung im TV und Livestream, findet Ihr im folgenden.

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im Free-TV

RTL ist ein frei empfänglicher Sender, was bedeutet, dass das heutige Spiel zwischen Deutschland und England im Free-TV übertragen wird.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Nach Ende der Partie werden die Highlights der Parallelspiele gezeigt.

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute im Livestream

Alternativ stellt RTL auch einen Livestream zur Verfügung. Diesen könnt Ihr über die hauseigene Streamingplattform RTL+ aufrufen. Der Zugriff erfordert zwar ein Abonnement (4,99 Euro pro Monat), derzeit ist jedoch auch möglich einen kostenlosen Probemonat abzuschließen. Hier geht's direkt dahin.

Englands WM-Startelf: Baut Southgate alles um? EM-Helden droht die Bank © imago images 1/24 Der Konkurrenzkampf im Kader Englands ist groß. Noch viel härter sind die Duelle um die Startelf. Nach den schwachen Leistungen und dem Abstieg in der Nations League stehen die Three Lions von Trainer Gareth Southgate mächtig unter Druck. © getty 2/24 Seit 1966 konnten die Engländer keinen WM-Titel mehr nach Hause holen. Doch die Erfolge der Frauen- und der U19-Nationalteams haben gezeigt, dass das nicht so bleiben muss. Mit der Premier League unterhält England zudem die stärkste Liga der Welt. © imago images 3/24 Doch um den Weltmeistertitel zu gewinnen, muss Trainer Southgate seinen Kader upgraden und einige wichtige und schwere Entscheidungen treffen. Das könnte den ein oder anderen vermeintlichen Stammspieler und EM-Helden von 2021 die Startelf kosten. © imago images 4/24 Wie auch die Mitfavoriten Brasilien, Frankreich oder Portugal gibt es bei den Three Lions einige wichtige Positionsduelle. SPOX und GOAL haben einen Blick auf die sechs wichtigsten Entscheidungen geworfen und geben eine Startelf-Prognose für Katar ab. © getty 5/24 Die Positionen ganz vorne und ganz hinten sind bereits im Vorfeld wohl entschieden: Die klare Nummer Eins wird Jordan Pickford von Everton sein. Der 26-Jährige ist im Normalfall gesetzt. Im Sturm erübrigt sich jede Diskussion: Harry Kane spielt. © imago images 6/24 Trent Alexander-Arnold vs. Reece James vs. Kyle Walker: Southgate besitzt einige hochkarätige Optionen auf der Rechtsverteidigerposition. Dem Trainer der Three Lions steht eine schwere Entscheidung bevor. © imago images 7/24 Trent Alexander-Arnold startete miserabel in die Saison. Besonders seine defensiven Schwächen kamen immer wieder zum Vorschein. So dürften Recce James und Kyle Walker die Favoriten auf den Stammplatz bei der WM sein. © imago images 8/24 Einen Kyle Walker sollte man niemals abschreiben. Er verfügt mit seinen 32 Jahren über eine Menge Erfahrung. In der Vergangenheit schwärmte jedoch Southgate von Chelsea-Spieler James und gab ihm das Prädikat: Weltklasse! Prognose: Recce James. © imago images 9/24 Luke Shaw vs. Ben Chilwell vs. Kieran Trippier: Auch die Linksverteidigerposition ist hart umkämpft. Eigentlich war Luke Shaw nach seiner starken EM 2021 bereits gesetzt. Seitdem wackelt der Spieler von Manchester United aber. © imago images 10/24 Nach seiner Verletzung feierte Chilwell ein vielversprechendes Chelsea-Comeback, damit steigen seine Chancen. Southgate setzte jedoch zuletzt auf einen klassischen Verteidiger. Und Trippier (32) ist bei Newcastle in Glanzform. Prognose: Trippier. © imago images 11/24 Harry Maguire vs. Fikayo Tomori vs. Ben White: Der Mann von Manchester United war lange Zeit das Herzstück der englischen Abwehrreihe. Aus Loyalität könnte Maguire trotz miserabler Form neben John Stones auflaufen. © imago images 12/24 Das würde Tomori wohl zurecht sauer aufstoßen. Vom FC Chelsea zum AC Milan gewechselt, überzeugte er prompt und holte den langersehnten Scudetto. Mit Ben White vom FC Arsenal scharrt ein weiterer formstarker Innenverteidiger mit den Hufen. © imago images 13/24 Das sind nicht alle Konkurrenten: Marc Guehi, Conor Coady und Eric Dier sind bereit, Maguire zu ersetzen. Southgate will wohl an seinem Abwehrchef festhalten. Sollte sich seine Rolle aber nicht ändern, wird er zum Wackelkandidat. Prognose: Ben White. © imago images 14/24 Jude Bellingham vs. Jordan Henderson vs. Kalvin Phillips: Im Mittelfeld ist ein Spieler sicher gesetzt: Declan Rice. Sein Partner ist umstritten. Phillips spielte eine bärenstarke EM, muss aber aktuell eine lange Verletzungsmisere durchstehen. © imago images 15/24 Mit Jordan Henderson hat Southgate die personifizierte Führungstärke im Kader. Doch der Kapitän des FC Liverpool ist immer häufiger verletzt. Er wird mitfahren und sicherlich in der Kabine führen. Auf dem Platz hat es sich einer aber besonders verdient. © imago images 16/24 Für Southgate wird es immer schwerer, die dominanten Auftritte von Bellingham in der Bundesliga zu ignorieren. Wieder ein Jahr erfahrener, wieder ein Level besser, präsentiert sich der Youngster vom BVB derzeit. Prognose: Jude Bellingham. © imago images 17/24 Mason Mount vs. Phil Foden vs. Jack Grealish: Obwohl Southgate es bevorzugt, keinen kreativen Mittelfeldspieler hinter Harry Kane zu bringen, lässt er mittlerweile einen Spielmacher auflaufen. Dabei handelte es sich meistens um Mason Mount. © imago images 18/24 Southgate lobt den Spieler vom FC Chelsea bei jeder Gelegenheit. Mit seiner disziplinierten Umsetzung der Taktik und seinen Fähigkeiten im Ballbesitz ist er ein wahrer Trainer-Liebling. Zudem besitzt Mount einen starken Abschluss. © imago images 19/24 Doch Fan-Lieblinge auf dieser Position sind zwei andere "Lads": Phil Foden und Jack Grealish werden von vielen Anhängern gefordert. Die beiden Manchester-City-Profis sind sowohl über die Außenbahn, als auch in der Zentrale äußerst wertvoll. © imago images 20/24 Der schwache Saisonstart von Mount könnte den beiden Ausnahmekönnern von ManCity zugutekommen. Foden ist dabei besser gestartet und weist nach zehn Spielen drei Tore und zwei Vorlagen auf. Prognose: Phil Foden. © imago images 21/24 Marcus Rashford vs. Raheem Sterling vs. Jadon Sancho vs. Bukayo Saka: Rashford und Sancho waren zum Ende der vergangenen Saison noch komplett aus dem Kader geflogen. Dank toller Auftritte bei den Red Devils haben sich ihre Chancen aber erhöht. © imago images 22/24 Raheem Sterling ist ein klarer Stammspieler unter Southgate. Somit ist wahrscheinlich nur noch ein Platz neben ihm und Harry Kane verfügbar. Auch West Ham Uniteds Jarrod Bowen könnte noch ein Kandidat sein. © imago images 23/24 Bukayo Saka ist ein legitimer Anwärter für die Startelf. Mit dem FC Arsenal ist er derzeit Tabellenführer der Premier League und zeigt mit seinem Tempo und Talent, was er zu leisten imstande ist. Prognose: Bukayo Saka. © SPOX 24/24 Folgende Elf könnten die Three Lions in Katar von Beginn an bringen: Jordan Pickford - Recce James, John Stones, Ben White, Kieran Trippier, - Declan Rice, Jude Bellingham - Bukayo Saka, Phil Foden, Raheem Sterling - Harry Kane.

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit stellt der SPOX-Liveticker dar. Hier halten wir Euch im Minutentakt auf dem Laufenden, sodass Euch sicher nichts von den Geschehnissen im Wembley-Stadium entgeht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie England vs. Deutschland

England vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe 3 der Liga A