Deutschland vs. Italien! In der Nations League kommt es heute erneut zu dem Klassiker zwischen den beiden Teams. Doch wer zeigt / überträgt die Partie am heutigen Abend live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Die Begegnung zwischen Deutschland und Italien findet am heutigen Dienstag, den 14. Juni, statt. Das Rückspiel in der Gruppe A3 zwischen den beiden Nationen beginnt heute um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach, der Heimspielstätte des Bundesligisten Borussia Mönchengldbach.

Im Hinspiel trennten sich Deutschland und Italien 1:1. Deutschland war über weite Strecken der Partie das dominierende Team. In der 70. Minute erzielte Lorenzo Pellegrini für Italien jedoch die Führung. Keine drei Minuten später konnte Joshua Kimmich aber kontern, der Bayern-Star erzielte per Rechtsschuss den 1:1-Endstand.

© getty Joshua Kimmich erzielte den Ausgleich für die DFB-Elf im Hinspiel gegen Italien.

Die Gruppe A3 führt Italien aktuell mit fünf Punkten an. Drei Punkte holte das Team von Roberto Mancini beim 2:1-Sieg gegen Ungarn. Am vergangenen Samstag folgte ein 0:0 gegen England. Deutschland spielte am vergangenen Samstag ebenfalls Unentschieden. Beim Duell gegen Ungarn kam die Elf von Hansi Flick nicht über 1:1 hinaus. Im Vergleich zu der Partie gegen Ungarn bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung am heutigen Tag, wenn Deutschland den ersten Sieg in diesem Jahr in der Nations League einfahren möchte.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Nations League, 4. Spieltag

Nations League, 4. Spieltag Duell: Deutschland vs. Italien

Deutschland vs. Italien Datum: 14. Juni

14. Juni Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung im TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF -Mediathek, zdf.de

-Mediathek, zdf.de Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der Deutschen Nationalmannschaft. Die Begegnung gegen Italien wird heute live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Zudem bieten sich Euch gleich zwei Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Das ZDF zeigt heute Abend den Klassiker zwischen Deutschland und Italien in der Nations League live und in voller im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender sendet die Vorberichte zum Spiel heute ab 20.15 Uhr. Der Spielbeginn ist für 20.45 Uhr terminiert.

Für das ZDF moderiert heute Jochen Breyer die Sendung. Als Kommentator ist Oliver Schmidt im Einsatz, Per Mertesacker fungiert als Experte für das ZDF.

DFB-Noten: Neuer verhindert Schlimmeres - Offensiv-Duo völlig blass © getty 1/17 Die deutsche Nationalmannschaft ist auch im dritten Gruppenspiel der Nations League gegen Ungarn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Bei der DFB-Elf überzeugt vor allem Keeper Neuer, während ein Offensiv-Duo völlig untertaucht. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Wurde nach dem frühen Gegentor in Halbzeit eins noch einmal geprüft, als er einen Schuss von Fiola stark mit dem Fuß abwehrte. Nach der Pause dann nochmal bei einem Weitschuss auf dem Posten. Verhinderte insgesamt Schlimmeres. Note: 2,5. © imago images 3/17 THILO KEHRER: Hatte seine rechte Seite über die kompletten 90 Minuten gut im Griff, nach vorne ging beim Mann von PSG dafür wenig. Verzeichnete die beste Passquote aller DFB-Akteure (96,3 Prozent). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Im Zweikampf präsentierte sich der BVB-Neuzugang weitestgehend sicher, jedoch offenbarte er deutliche Schwächen im Aufbau- und Stellungsspiel. Ein ums andere Mal brachte er seine Nebenleute mit Fehlpässen in Bedrängnis. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Machte seinen Stellungsfehler vor dem 0:1 schnell durch seinen überragenden Ball auf Hofmann wieder gut. Überhaupt mit vielen guten Ideen im Aufbau. In der zweiten Hälfte dann auch im Zweikampf verbessert. Note: 3. © getty 6/17 JONAS HOFMANN: Ganz starke Ballmitnahme und -verwertung vor seinem Treffer zum 1:1. War in einer äußerst harmlosen deutschen Mannschaft noch der torgefährlichste Spieler. Fatal jedoch seine Entscheidung, in der 71. auf Werner ablegen zu wollen. Note: 3. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Gab den offensiveren Part des Sechser-Duos und schaltete sich in die spärlichen DFB-Angriffe mit ein. Abgesehen von ein, zwei guten Diagonalbällen kam beim Bayern-Akteur aber nicht viel herum. Note: 4,5. © getty 8/17 JOSHUA KIMMICH: Die Bemühung kann man ihm nicht absprechen. Immer wieder versuchte Kimmich das DFB-Spiel von hinten anzukurbeln, seine sonst so genialen Ideen blieben aber oft nur Stückwerk. Gewohnt sicher im Passspiel. Note: 4. © getty 9/17 DAVID RAUM: Hatte große Schwierigkeiten, den quirligen Fiola in den Griff zu bekommen und sah im Duell mit dem ungarischen Rechtsverteidiger nicht nur einmal schlecht aus. Offensiv - abgesehen von einem gefährlichen Schuss -ungewohnt blass. Note: 5. © getty 10/17 KAI HAVERTZ: War im Angriffsspiel der DFB-Elf überhaupt nicht eingebunden. Hatte nach Neuer und Werner die wenigsten Ballkontakte aller deutschen Startelf-Spieler. Wich in den letzten Minuten für Adeyemi. Note: 5. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Wenn Deutschland gefährlich wurde, hatte der Bayern-Youngster meist seine Füße im Spiel. Holte sich viele Bälle aus der eigenen Hälfte ab und machte viele Meter. Glücklich agierte er in seinen Situationen aber selten. Note: 3,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Fiel, wenn er überhaupt mal ab Ball war, nur durch Abseitsstellungen gegen sich auf. Seinen einzigen Abschluss in Richtung Tor vergab er kläglich aus aussichtsreicher Position. Note: 5,5. © imago images 13/17 ILKAY GÜNDOGAN: Sollte für die letzte halbe Stunde neue Struktur ins DFB-Spiel bringen, das genaue Gegenteil war aber der Fall. Immer wieder lief das deutsche Team in gefährliche Konter der Ungarn. Note: 4,5. © getty 14/17 JULIAN BRANDT: Kam nach 78 Minuten für Musiala in die Partie. Keine Bewertung. © getty 15/17 THOMAS MÜLLER: Kam nach 78 Minuten für Werner in die Partie. Keine Bewertung. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI: Kam nach 85 Minuten für Havertz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 17/17 LUKAS NMECHA: Kam nach 85 Minuten für Hofmann in die Partie. Keine Bewertung.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Das ZDF bietet Euch heute gleich zwei Optionen Deutschland vs. Italien im Livestream zu erleben. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, den Ihr in der ZDF-Mediathek findet.

Auf zdf.de findet Ihr darüber hinaus den Einzelstream der heutigen Partie zwischen Deutschland und Italien.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Hofmann - Havertz

Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Hofmann - Havertz Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco - Frattesi, Locatelli, Tonali - Pessina, Scamacca, Lo. Pellegrini

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien in der Nations League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch das Nations League-Spiel zwischen Deutschland und Italien im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Spielszene des Klassikers. Hier geht es zu Liveticker von SPOX.

