Nations League, Übertragung am Samstag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Die Nations League geht am heutigen Samstag in den dritten Spieltag. Neben dem Spiel der DFB-Elf stehen viele weitere interessante Matches auf dem Programm. Infos zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Spiele im TV, im Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Einige der Top-Nationen greifen am heutigen Samstag in das Geschehen der UEFA Nations League ein - nicht nur die deutsche Mannschaft ist mit von der Partie, auch viele der besten Mannschaften der Welt bestreiten ihre Partien des dritten Spieltags.

Die Nations League live am Samstag - Matches und Ansetzungen

Insgesamt stehen zehn verschiedene Paarungen auf dem Programm, unter anderem kommt es in der Liga B zum hitzigen Balkan-Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Montenegro, zudem muss die Türkei in Luxemburg ran. Beide Partien starten um 20:45 Uhr deutscher Zeit.

Noch spannender wird es jedoch bei einem Blick auf die Top-Nationen Europas, denn auch diese sind am heutigen Samstag zahlreich vertreten. So verspricht beispielsweise bereits um 18:00 Uhr das Duell auf der Insel zwischen Irland und Schottland in der Liga B eine Menge Spannung.

Noch hochklassiger wird es jedoch am späteren Samstagabend, wenn sich Deutschland, die Niederlande, Polen, Italien, England und Belgien die Ehre geben. Das DFB-Team von Coach Hansi Flick trifft in der Neuauflage der Vorrundenpartie bei der EM 2020 in Budapest auf Ungarn, Belgien muss in Wales ran. Zudem treffen Italien und England sowie die Niederlande und Polen in direkten Duellen aufeinander. Alle diese Spiele starten um 20:45 Uhr.

© getty Das erste Mal nach dem EM-Finale 2021 stehen sich England und Italien wieder gegenüber.

Match Uhrzeit (MEZ) Ort Ukraine - Armenien 15:00 Uhr Stadion ŁKS, Łódź (Polen) Irland - Schottland 18:00 Uhr Aviva Stadium, Dublin (Irland) Faröer - Litauen 18:00 Uhr Tórsvøllur, Tórshavn (Faröer) England - Italien 20:45 Uhr Molineux Stadium, Wolverhampton (England) Rumänien - Finnland 20:45 Uhr Stadionul Rapid - Giulesti, Bukarest (Rumänien) Niederlande - Polen 20:45 Uhr Feyenoord Stadium, Rotterdam (Niederlande) Luxemburg - Türkei 20:45 Uhr Stade de Luxembourg, Luxemburg (Luxemburg) Montenegro - Bosnien-Herzegowina 20:45 Uhr Stadion pod Goricom, Podgorica (Montenegro) Wales - Belgien 20:45 Uhr Cardiff City Stadium, Cardiff (Wales) Ungarn - Deutschland 20:45 Uhr Puskás Aréna Park, Budapest (Ungarn)

Nations League live am Samstag - Übertragung im TV und Livestream

Auf verschiedenen Wegen habt Ihr die Möglichkeit, die Spiele live im TV und Stream mitzuverfolgen. Wir zeigen Euch, welche Optionen sich Euch bieten.

Nations League live am Samstag - Übertragung im TV

Klassisch im TV könnt Ihr dabei nur das Spiel der deutschen Mannschaft in Ungarn live verfolgen. Die Übertragung liefert der Free-TV-Sender RTL, der mit der Übertragung bereits um 20:15 Uhr startet. Nach dem Spiel des DFB könnt Ihr dort ab 22:45 Uhr zudem die Highlights der anderen - teils hochklassigen - Spiele sehen.

Mit folgendem Personal werden die Kollegen dabei an den Start gehen:

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Steffen Freund

Nations League live am Samstag - Übertragung im Livestream

Auch im Stream gibt es verschiedene Optionen, um die Spiele live zu schauen. Bis auf das deutsche Spiel, das im Stream nur über RTL+ empfangbar ist, werden alle weiteren Spiele am heutigen Samstag bei DAZN zu sehen sein.

Die Plattform ist allerdings nur mit einem Abo freischaltbar, welches Euch entweder 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro im Jahrespaket kostet.

Mit diesem Abonnement könnt Ihr neben zahlreichen Länderspielen auch unter anderem weiteren Spitzenfußball in Bundesliga und Champions League sowie US-Sport (NFL, NBA) und die großen Tennisturniere schauen.

Nations League, Übertragung am Dienstag live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nations League live am Samstag - Übertragung im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die Spiele der Nations League im TV oder Livestream zu verfolgen, könnt Ihr ohne Weiteres den Liveticker von SPOX nutzen, der Euch alle wesentlichen Details zu allen Spielen am Samstag näherbringt.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Nations League live am Samstag - Die letzten Duelle im Überblick