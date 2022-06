Nations League, Übertragung am Montag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Die Nations League geht heute mit den Duellen des 4. Spieltags weiter. Alle Informationen zu den Begegnungen am heutigen Montag und wo Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Insgesamt fünf Duelle finden am heutigen Montag, den 13. Juni, in der Nations League statt. Gespielt wird am Abend in den Gruppe A1, B2 und C3. In der Nations League steht heute der 4. Spieltag an und damit in den Gruppen A1, B2 und C3 die ersten Rückspiele in der Gruppenphase.

Die ersten Duelle des Tages finden heute in der Gruppe C3 statt. Kasachstan empfängt um 16.00 Uhr die Slowakei. Um 18.00 Uhr kommt es dann zu der Partie zwischen Aserbaidschan und Belarus. Mit sieben Punkten führt Kasachstan die Gruppe knapp vor der Slowakei an. Etwas abgeschlagen dahinter befinden sich Aserbaidschan und Belarus.

In der Gruppe B2 kommt es am heutigen Abend zu einer Begegnung. Der Spitzenreiter Israel ist zu Gast beim Tabellenzweiten aus Island. Das Duell um die Tabellenspitze in der Gruppe B2 beginnt heute um 20.45 Uhr.

Ebenfalls um 20.45 Uhr starten heute Abend die Partien der Gruppe A1. Weltmeister Frankreich trifft heute in der abermaligen Neuauflage des WM-Endspiels von 2018. Frankreich spielte am vergangenen Freitag 1:1-Unentschieden gegen Österreich und steht damit als Tabellenletzter in der Gruppe A1 unter Druck.

Im Parallelspiel der Gruppe A1 messen sich heute Dänemark und Österreich. Mit 1:2 verlor das Team von Ralf Rangnick das Hinspiel. Dennoch befindet sich Österreich aktuell auf Rang zwei in der Gruppe und die ÖFB-Elf kann heute mit einem Sieg sogar die Tabellenspitze erobern.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Montag, 13. Juni 2022 15.00 Uhr Kasachstan Slowakei C 3 Montag, 13. Juni 2022 18.00 Uhr Aserbaidschan Belarus C 3 Montag, 13. Juni 2022 20.45 Uhr Frankreich Kroatien A 1 Montag, 13. Juni 2022 20.45 Uhr Dänemark Österreich A 1 Montag, 13. Juni 2022 20.45 Uhr Island Israel B 2

Alle Nations-League-Spiele am heutigen Tag seht Ihr live und in voller Länge auf DAZN. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte von fast allen Begegnungen der Nations League in diesem Jahr gesichert.

Im TV zeigt DAZN heute auf DAZN 1 und auf DAZN 2 insgesamt drei Spiele am heutigen Abend live und in voller Länge. Auf DAZN 2 seht Ihr heute ab 20.30 Uhr das Spitzenspiel zwischen Frankreich und Kroatien live, der Anpfiff der Partie erfolgt um 20.45 Uhr.

Früher am Abend könnt Ihr auf DAZN 1 Kasachstan vs. Slowakei ab 15.50 Uhr und Aserbaidschan vs. Belarus ab 17.50 Uhr live und vollumfänglich verfolgen.

© getty Kann Ralf Rangnick mit Österreich heute die Tabellenspitze der Gruppe A1 erobern?

Im Livestream zeigt DAZN heute alle Begegnungen der Nations League live und in voller Länge und damit auch die Duelle um die Tabellenspitze in den Gruppen A1 und B2 zwischen Dänemark und Österreich sowie zwischen Island und Israel.

Mit Eurem Laptop im Browser oder mit der DAZN-App könnt Ihr die Livestreams von DAZN bequem verfolgen. Ihr benötigt ein Abonnement bei DAZN, um die Nations League heute live erleben zu können. Ein Abo kostet bei DAZN 274,99 Euro im Jahr oder 29,99 Euro im Monat.

Neben der Nations League seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonnagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Wir verfolgen für Euch sämtliche Nations-League-Partien des heutigen Tages im Liveticker. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr also nichts von der Action auf den Plätzen. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Gruppe A1

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Dänemark 3 1 6 2 Österreich 3 2 4 3 Kroatien 3 -2 4 4 Frankreich 3 -1 2

Gruppe B2

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Israel 2 1 4 2 Island 2 0 2 3 Albanien 2 -1 1 4 Russland 0 0 0

