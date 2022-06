In der Liga C der UEFA Nations League steigt am heutigen Sonntag die Partie zwischen Griechenland und dem Kosovo. Die nötigen Informationen zur Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr von uns.

In der Gruppe 2 der Liga C der diesjährigen UEFA Nations League stehen sich am heutigen Abend Griechenland und Kosovo gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr mit dabei sein könnt.

Griechenland vs. Kosovo, Nations League heute live - Allgemeine Informationen

Der Gastgeber und Europameister aus dem Jahre 2004 rangiert nach drei von sechs ausgetragenen Spieltagen souverän an der Spitze seiner Gruppe, dabei hat er noch kein einziges Gegentor kassiert. Zuletzt wurde der Nachbar aus Zypern klar mit 3:0 besiegt.

In Lauerstellung befindet sich allerdings der heutige Gegner aus dem Kosovo. Bei einem Rückstand von drei Punkten könnte es die Mannschaft von Franzose Alain Giresse mit einem Erfolg am heutigen Abend noch einmal spannend machen.

Das Hinspiel der beiden Teams am vergangenen Sonntag konnten die Griechen mit 1:0 für sich entscheiden.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel : Griechenland - Kosovo

: Griechenland - Kosovo Wettbewerb : UEFA Nations League, Liga C

: UEFA Nations League, Liga C Datum : 12.06.2022

: 12.06.2022 Uhrzeit : 20:45 Uhr (MEZ)

: 20:45 Uhr (MEZ) Spielort: Panthessaliko Stadio, Volos (Griechenland)

Griechenland vs. Kosovo, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei dem richtungsweisenden Gruppenspiel gibt es für Euch als Zuschauer verschiedene Möglichkeiten dabei zu sein.

Griechenland vs. Kosovo, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Leider ist es nicht möglich, die Partei auf dem klassischen Wege im TV zu verfolgen.

Die Rechte für die gesamte Nations League - abgesehen von den deutschen Spielen - liegen bei DAZN. Dort könnt Ihr auch dieses Spiel live im Stream verfolgen.

Das Abonnenement erhaltet Ihr für entweder 29,99 Euro monatlich oder im Jahrespaket für 274,99 Euro.

Die Plattform bietet Euch nicht nur eine breite Auswahl an Spielen der Nations League, auch die Bundesliga und die UEFA Champions League sowie weiteren Spitzensport (unter anderem NFL, NBA, Tennis, Darts und Radsport) gibt es dort zu sehen.

Griechenland vs. Kosovo: Nations League heute im Liveticker

Wenn sich Euch keine Möglichkeit bietet, die oben genannten Optionen wahrzunehmen, könnt Ihr das Spiel auch entspannt im SPOX-Liveticker verfolgen.

Griechenland vs. Kosovo, Nations League heute live - Die Tabelle der Gruppe