An diesem Mittwoch beginnt das Final Four der Nations League. Wir blicken für Euch voraus und verraten, wann im Finale um den Titel gespielt wird.

Wer gewinnt die zweite Auflage der UEFA Nations League? Eigentlich sollte der Sieger bereits seit einigen Monaten feststehen. Die Verlegung der Europameisterschaft in den Sommer diesen Jahres wegen der weltweiten Corona-Pandemie führte jedoch zu einer Verlegung des Finalturniers in den Oktober.

Die Teilnehmer am Final Four stehen bereits seit gut elf Monaten fest. Italien, Spanien, Frankreich und Belgien setzten sich in der Liga A, der Liga mit den 16 besten Nationalmannschaften Europas, in den vier Gruppen zu je vier Teams durch und haben somit weiter die Chance, die Nations League 2020/21 zu gewinnen.

Es wird übrigens einen neuen Titelträger geben. Portugal, Sieger der Nations League 2018/19, wurde in der Gruppe A3 nur Zweiter hinter Frankreich - zu wenig für eine erneute Teilnahme am Final Four. Auch Deutschland schied nach einem 0:6-Debakel im letzten Spiel der Gruppe A4 gegen Spanien bereits in der Vorrunde aus.

Nations League: Wann ist das Finale beim Final Four?

Der Sieger der Nations League wird in den kommenden Tagen in Italien ermittelt. Das Land des Europameisters wurde von der UEFA als Gastgeber auserwählt.

Das Finale findet am kommenden Sonntag, 10. Oktober, in Mailand statt. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion, auch San Siro genannt, angepfiffen.

Doch bevor es so weit ist, müssen erst einmal die beiden Finalteilnehmer ermittelt werden. Das passiert am Mittwoch, 6. Oktober, im ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien in Mailand und am Donnerstag beim zweiten Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich in Turin. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr. Am Tag des Finales findet zudem noch ab 15 Uhr das Spiel um Platz 3 statt.

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick

Runde Datum Anpfiff Ort Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale Mittwoch, 6. Oktober 20.45 Uhr Mailand Italien Spanien Halbfinale Donnerstag, 7. Oktober 20.45 Uhr Turin Frankreich Belgien Spiel um Platz 3 Sonntag, 10. Oktober 15 Uhr Turin Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale Sonntag, 10. Oktober 20.45 Uhr Mailand Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Nations League: Das Finale beim Final Four live im TV und Livestream

Wer sich am Sonntagabend das Finale beim Final Four der Nations League live ansehen möchte, muss davor ein Abo bei DAZN abgeschlossen haben. Der Streamingdienst zeigt das Finale exklusiv ab 20.45 Uhr.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur das Finale. Auch die beiden Halbfinalspiele und das Spiel um Platz 3 werden dort live übertragen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Final Four ohne eine Live-Übertragung im Free-TV über die Bühne gehen wird.

TV-Kunden von Vodafone und Sky könne sich bei entsprechender Zusatzbuchung das Finale auch im linearen Fernsehen auf dem TV-Sender DAZN 1 ansehen.

Allen anderen bleibt der Livestream im Internet. Diesen könnt Ihr auch über die DAZN-App abrufen. Die App gibt es für Smartphone und Tablet, Smart-TVs, Konsolen oder TV-Sticks.

Nations League: Das Finale beim Final Four im Liveticker

