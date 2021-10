Das Final Four der Nations League steht bevor! Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Alle Spiele des Final Four der Nations League live bei DAZN sehen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Nations League, Final Four: Ort, Datum, Infos

Mit einigen Monaten Verspätung geht ab Mittwoch, 6. Oktober, das Final Four der Nations League über die Bühne. Bis Sonntag, 10. Oktober, spielen vier Nationalmannschaften um die Nachfolge von Premierensieger Portugal.

Ursprünglich hätte das Finalturnier des noch jungen Wettbewerbs bereits im Juni stattfinden sollen. Die Verschiebung der Europameisterschaft 2020 führte zur Verlegung des Final Four in den Oktober. Die vier Teilnehmer stehen bereits seit fast elf Monaten fest. Italien, Spanien, Frankreich und Belgien gelang die Qualifikation durch Siege in den vier Gruppen der höchsten Stufe, der Liga A. Deutschland wurde in seiner Gruppe nur Zweiter hinter Spanien und ist ebenso wie Titelverteidiger Portugal beim diesjährigen Final Four nicht dabei.

Für dieses wurde Italien als Gastgeber bestimmt. Der Europameister trifft im ersten Halbfinale auf Spanien, am Donnerstag findet das zweite Halbfinale statt. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Zum selben Zeitpunkt beginnt am Sonntag auch das Finale. Davor gibt es ab 15 Uhr das Spiel um Platz 3.

Nations League, Final Four: Der Spielplan im Überblick

Runde Datum Anpfiff Ort Mannschaft 1 Mannschaft 2 Halbfinale Mittwoch, 6. Oktober 20.45 Uhr Mailand Italien Spanien Halbfinale Donnerstag, 7. Oktober 20.45 Uhr Turin Frankreich Belgien Spiel um Platz 3 Sonntag, 10. Oktober 15 Uhr Turin Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Finale Sonntag, 10. Oktober 20.45 Uhr Mailand Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Nations League, Übertragung: So seht Ihr das Final Four live im TV und Livestream

Alle vier Spiele des Final Four sind nicht im Free-TV zu sehen. Das hat auch damit zu tun, dass Deutschland nicht mit dabei ist. Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen nämlich mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung bei DAZN.

Der Streamingdienst ist für Freunde von hochklassigem Fußball in den kommenden Tagen also der richtige TV-Partner - alle Final-Four-Partien können dort im Livestream verfolgt werden.

Mit den Liveübertragungen vom Final Four ist es in den kommenden Tagen bei DAZN aber nicht getan. Auch zahlreiche Spiele der WM-Qualifikation zeigt DAZN entweder auf dazn.com oder über die App. Mit dieser könnt Ihr die Spiele auf das Endgerät Eurer Wahl und auch auf Euren Smart-TV streamen.

DAZN hat in dieser Saison zudem mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält auch die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen beim "Netflix des Sports" voll auf ihre Kosten.

Um das alles sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr 14,99 Euro überweisen, für ein Jahresabo 149,99 Euro.

© getty Im ersten Nations-League-Halbfinale kommt es zur Neuauflage des EM-Halbfinales zwischen Italien und Spanien.

Nations League: Das Final Four im Liveticker

Wer keinen Zugang zu DAZN hat, kann die Spiele des Final Four der Nations League dennoch ausführlich verfolgen - und zwar in den Livetickern von SPOX. Vom ersten Halbfinale bis zum Finale tickern wir für Euch jedes Spiel!

Hier geht's zum Liveticker Italien - Spanien.

Hier geht's zum Liveticker Frankreich - Belgien.