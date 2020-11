Die spanische Nationalmannschaft muss im letzten Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr) in Sevilla auf Mittelfeldspieler Sergio Busquets vom FC Barcelona verzichten.

Der 32-Jährige erlitt beim 1:1 am Samstag in Basel gegen die Schweiz eine Verletzung am Außenband im linken Knie und muss voraussichtlich drei Wochen pausieren. Das teilte der spanische Verband am Sonntag mit.