Nations League: Wer zeigt / überträgt Spanien - Deutschland heute live im TV und Livestream?

Mit einem Punktgewinn in Spanien will die deutsche Nationalmannschaft heute die Qualifikation für die Endrunde der Nations League sicherstellen. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

DFB-Team in Spanien: Ort, Termin, Schiedsrichter

Die Partie zwischen Spanien und Deutschland findet am heutigen Dienstag, den 17. November, um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird im Olympiastadion in Sevilla in Andalusien.

Die Arena auf der Isla de La Cartuja fasst 57.619 Zuschauer. Als Schiedsrichter ist der Schwede Andreas Ekberg im Einsatz.

Das Hinspiel im September 2019 endete 1:1, die deutsche Führung durch Timo Werner glich Gaya in der 96. Minute aus.

Wer zeigt / überträgt Spanien - Deutschland heute live im TV und Livestream?

Das entscheidende Gruppenspiel in der Nations League zwischen dem DFB-Team und Spanien kann heute live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden. Die ARD geht nach der Tagesschau um 20.15 Uhr live auf Sendung.

Der öffentlich-rechtliche Sender stellt neben der Übertragung im TV auch einen Livestream bereit. Moderator Matthias Opdenhövel begleitet Euch mit Reporter Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger durch die Sendung.

Eine umfassende Live-Berichterstattung zur Nations League bietet auch DAZN an. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Begegnungen ohne deutsche Beteiligung exklusiv. Zudem sind auch die Spiele des DFB-Teams schon ab 0 Uhr des Folgetages auf Abruf in völler Länge verfügbar.

Nations League: Spanien gegen Deutschland heute im Liveticker

Spanien gegen Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bundestrainer Joachim Löw sprach Toni Kroos, der gegen die Ukraine gelbgesperrt fehlte, eine Startelfgarantie aus. Fraglich ist der Einsatz von Niklas Süle, der über leichte Knieprobleme klagte. Antonio Rüdiger fällt aufgrund einer Sperre aus.

Spanien : de Gea - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Reguilon - Canales, Merino - Ferran Torres, Koke, Oyarzabal - Morata

: de Gea - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Reguilon - Canales, Merino - Ferran Torres, Koke, Oyarzabal - Morata Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, R. Koch - Goretzka, Gündogan, Kroos, Max - L. Sané, Gnabry, Werner

Nations League: Die Tabelle der deutschen Gruppe 4

Trotz drei Unentschieden steht das DFB-Team vor dem 6. Spieltag der Gruppenphase auf Platz eins. Der Grund: Nach einer Niederlage gegen die Ukraine kam Spanien am Samstag nicht über ein Remis gegen die Schweiz hinaus.

Platz Land Spiele S U N T GT Diff. Punkte 1 Deutschland 5 2 3 0 10 7 3 9 2 Spanien 5 2 2 1 7 3 4 8 3 Ukraine 5 2 0 3 5 10 -5 6 4 Schweiz 5 0 3 2 6 8 -2 3

Nations League: Die Spiele des Tages im Überblick

Im Parallelspiel der Gruppe 4 kämpfen die Schweiz und die Ukraine gegen den Abstieg aus der Liga A. Die Nati muss das Spiel gewinnen, um die Osteuropäer noch von Platz drei der Gruppe zu verdrängen.