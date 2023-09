Youth League: FC Bayern siegt gegen ManUnited - Real Madrid dreht Partie gegen Union

Die U19 des FC Bayern München ist mit einem Sieg gegen Manchester United in die Youth League gestartet. Union Berlin II musste hingegen eine Niederlage zum Auftakt einstecken.

Beim 2:0-Sieg der Münchner gegen den Nachwuchs der Red Devils erzielte Robert Ramsak kurz vor der Pause (40.) die 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel stellte Michael Scott (80.) auf den Endstand.

Weniger erfolgreich verlief der erste Gruppenspieltag für die zweite Mannschaft von Union Berlin. Im Duell gegen Real Madrid Juvenil A gingen die Eisernen durch einen Treffer von Julien Piet Friedrich in der 43. Spielminute mit 1:0 in Führung, in Halbzeit zwei drehten die Königlichen aber durch die Tore von Hugo de Llanos Garcia (55.) und César Palacios (76.) die Partie.