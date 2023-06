Wenige Tage bevor in Rumänien und Georgien der nächste U21-Europameister gesucht wird, ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft fix. Vor allem eine Frage hat sich im Vorfeld gestellt: Ist Youssoufa Moukoko vom BVB dabei? SPOX liefert die Antwort.

Zwischen dem 21. Juni und 8. Juli kämpfen 16 Nationen um die Krone im europäischen Fußball. Deutschland geht als Titelverteidiger natürlich nicht ohne Ambitionen in das U21-Turnier: "Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerteam und Staff auf dieses Turnier hingearbeitet, die Vorfreude ist riesig", sagte Trainer Antonio Di Salvo.

Seit wenigen Tagen steht nun auch der finale Kader für die Europameisterschaft fest. Zu großen Teilen setzt man auf Nachwuchsspieler mit Bundesliga-Erfahrung. Eine der wohl interessantesten Personalien: Youssoufa Moukoko, der bereits reichlich Einsatzzeit für Borussia Dortmund gesammelt hat und als Hoffnungsträger der U21 gilt.

Aber ob sich die deutschen Fans bei der anstehenden EM auch tatsächlich auf den Jungstar des BVB freuen dürfen, erfahrt Ihr hier.

U21-EM, Deutschland Kader: Ist Youssoufa Moukoko vom BVB dabei?

Die gute Nachricht gleich vorweg: Moukoko gehört zum finalen Kader für die EURO - und hat ersten im Testspiel im Trainingslager in Prad auch direkt eine gute Figur hingelegt. Zwei Tore schenkte der Stürmer am vergangenen Montag der lokalen Auswahl beim 7:0-Sieg des DFB-Teams ein. Es wird die erste U21-EM für den 18-Jährigen - die vergangene im Jahr 2021 hatte er verletzungsbedingt verpasst.

Diesmal steht es besser um die Gesundheit des Youngsters - anders als bei seinen Teamkameraden Jordan Beyer (FC Burnley), Patrick Osterhage (VfL Bochum) und Jan Thielmann (1. FC Köln). Sie wurden aufgrund von Blessuren aus dem 26-köpfigen vorläufigen Kader gestrichen.

Das endgültige Aufgebot des DFB sieht daher so aus:

U21 - Deutschlands Kader bei der Europameisterschaft 2023 im Überblick

Position Name Verein Torhüter Noah Atubulu SC Freiburg Christian Früchtl Austria Wien Nico Mantl Aalborg BK Abwehr Maximilian Bauer FC Augsburg Yann-Aurel Bisseck Aarhus GF Marton Dardai Hertha BSC Kilian Fischer VfL Wolfsburg Henning Matriciani Schalke 04 Luca Netz Borussia Mönchengladbach Tan-Kenneth Schmidt SC Freiburg Josha Vagnoman VfB Stuttgart Mittelfeld/Angriff Faride Alidou Eintracht Frankfurt Denis Huseinbasic 1. FC Köln Yannik Keitel SC Freiburg Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Tom Krauß Schalke 04 Eric Martel 1. FC Köln Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund Jessic Ngankam Hertha BSC Kevin Schade Brentford FC Angelo Stiller TSG Hoffenheim Nelson Weiper Mainz 05 Noah Weißhaupt SC Freiburg

U21-Europameisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: Europameisterschaft 2023

Europameisterschaft 2023 Datum: 21. Juni bis 06. Juli 2023

21. Juni bis 06. Juli 2023 Orte: Rumänien und Georgien

Rumänien und Georgien Titelverteidiger: Deutschland

Deutschland Übertragung im TV: Sat1, ProSiebenMaxx

Übertragung im Livestream: ran.de

U21-EM 2023: Die deutschen Gruppenspiele im Überblick

Los geht es für die deutsche Auswahl am 22. Juni, Israel heißt der Gegner zum Auftakt. Die Zeichen stehen nicht schlecht, in der Quali gewann das DFB-Team beide direkten Duelle - wenn auch nur knapp. Im Anschluss warten am 25. Juni noch Tschechien und am 28. Juni England.