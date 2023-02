In den UEFA Youth League Playoffs trifft der BVB am heutigen Tag auf Hibernian Edinburgh. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels wo Ihr das U19-Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die U19 des BVB bekommt es in den UEFA Youth League Playoffs mit Hibernian zu tun. Die Begegnung startet am heutigen Dienstagabend, den 07. Februar, um 20.00 Uhr.

Der BVB hat sich in der UEFA Youth League als Tabellenzweiter der Gruppe G für die Playoffs qualifiziert. Mit einer Ausbeute von acht Punkten ließ der BVB den FC Kopenhagen und den FC Sevilla hinter sich. Die U19 von Manchester City sicherte sich mit 14 Zählern souverän den Gruppensieg.

Hibernian erreichte dagegen über den Meisterweg die UEFA Youth League Playoffs. Dort duellieren sich weitere 32 A-Jugend-Meister in zwei K.o.-Runden um acht Playoff-Plätze. Hibernian Edinburgh setzte sich in der zweiten Runde des Meisterwegs gegen den FC Nantes durch. Nun wartet auf das Team aus Schottland die U19 des BVB.

UEFA Youth League Playoffs, Übertragung: BVB vs. Hibernian heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Spiel: UEFA Youth League, Playoffs

UEFA Youth League, Playoffs Duell: BVB vs. Hibernian

BVB vs. Hibernian Datum: 07. Februar

07. Februar Anpfiff: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

UEFA Youth League Playoffs, Übertragung: BVB vs. Hibernian heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das Duell zwischen dem BVB und Hibernian in den UEFA Youth League Playoffs heute exklusiv im Livestream. Neben der Champions League hat sich DAZN nämlich auch die Übertragungsrechte an der UEFA Youth League gesichert. Eine TV-Übertragung des Spiels wird nicht angeboten. Live und in voller Länge seht Ihr BVB vs. Hibernian am heutigen Abend ab 20.00 Uhr. Nico Seepe ist für DAZN als Kommentator im Einsatz.

Den Livestream der UEFA-Youth-League-Begegnung zwischen dem BVB und Hibernian findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

UEFA Youth League - Die Playoffs im Überblick