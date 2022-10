Youth League, Übertragung: FC Barcelona vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream

Während die Profis des FC Bayern München heute in der Champions League im Einsatz sind, ist die U19 des Rekordmeisters in der Youth League gegen den FC Barcelona gefragt. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Nachwuchs-Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Profis des FC Bayern München sind nicht die einzigen, die am heutigen Mittwoch, den 26. Oktober, ein Spiel bestreiten. Auch die U19-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters ist im Einsatz. Dabei trägt der Gegner in der Youth League denselben Namen wie der Gegner der Profis in der Champions League: FC Barcelona. Um 14 Uhr geht das Spiel des 5. Spieltags los, gespielt wird in Barcelona.

Der Grund, warum die Profis und die U19-Mannschaft gegen denselben Gegner spielen: In der Youth League werden die acht Gruppen des Champions-League-Weges mit den Gruppen der echten Champions League übereingestimmt. So spielen in der Gruppe C der Youth League neben dem FC Bayern und Barcelona auch Inter Mailand und Viktoria Pilsen um das Weiterkommen - wie eben bei den Profis.

Was jedoch nicht wie bei den Profis aussieht, ist die Tabelle. Während Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. als eine von fünf Mannschaften bereits fix im Achtelfinale stehen, steht die U19-Mannschaft nach vier Spielen noch ohne Sieg da. Mit nur drei Punkten ist man aktuell Gruppenletzter, während die Katalanen die Tabelle mit zehn Zählern anführen.

Was die Übertragungssituation betrifft, gibt es zwei Möglichkeiten, die Youth-League-Partie zwischen Barcelona und dem FC Bayern live zu verfolgen. Zum einen wird das Spiel kostenlos bei FCB.tv gezeigt, zum anderen kümmert sich auch DAZN um die Übertragung. Um 14 Uhr, also wenige Augenblicke vor dem Anpfiff, geht es bei DAZN los, Fabi Pavlakovic übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren.

Begegnung: FC Barcelona vs. FC Bayern München

FC Barcelona vs. FC Bayern München Wettbewerb: UEFA Youth League (Champions-League-Weg)

UEFA Youth League (Champions-League-Weg) Spieltag: 5

5 Datum: 26. Oktober 2022

26. Oktober 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Barcelona

Barcelona Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Youth League: Die Tabelle der Gruppe C