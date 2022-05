Heute geht es in der A-Jugend Bundesliga um die Meisterschaft. Die U19 von Hertha BSC trifft auch die Jugend von Borussia Dortmund. Wie Ihr das Finalspiel der A-Jugend Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr auf SPOX.

Im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz entscheidet sich heute, welche Mannschaft die Deutsche Meisterschaft in der A-Jugend Bundesliga gewinnt. Im Finale spielen die Jugendteams von Hertha BSC und des BVB gegeneinander.

Im Halbfinale bezwang die U19 der Hertha die Jugend des FC Augsburg. In beiden Spielen überzeugten die Berliner und konnten jeweils einen Sieg gegen die bayerischen Schwaben einfahren. Bereits vor vier Jahren traf man in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf die U19 des BVB. Damals setzte sich die Hertha im Halbfinale durch und gewann die bis dato letzte Meisterschaft in der A-Jugend.

Die U19 des BVB setzte sich im anderen Halbfinale gegen Schalkes Jugend durch. Trotz einer 0:1-Niederlage im Rückspiel, langte ein überzeugender 5:1-Sieg im ersten Halbfinal-Spiel zum Finaleinzug.

Am vergangenen Freitag gab es aber eine bittere 1:3-Niederlage im Finale des DFB-Junioren-Pokals gegen den VfB Stuttgart zu verbuchen. Nun wollen es die Dortmunder gegen die Berliner besser machen und sich zum Meister krönen.

A-Jugend Bundesliga - Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Halbfinals der Endrunde im Überblick

Heimteam Auswärtsteam Termin Ergebis FC Augsburg U19 Hertha BSC U19 Freitag, 6. Mai um 16.00 Uhr 1:3 Borussia Dortmund U19 Schalke 04 U19 Samstag, 7. Mai um 11.00 Uhr 5:1 Hertha BSC U19 FC Augsburg U19 Samstag, 14. Mai um 11.00 Uhr 2:0 Schalke 04 U19 Borussia Dortmund U19 Sonntag, 15. Mai um 11.00 Uhr 1:0

© getty Im DFB-Junioren-Pokal mussten sich die Junioren des BVB gegen die U19 des VfB Stuttgart mit 3:1 geschlagen geben.

A-Jugend Bundesliga - Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Finale heute live im TV und Livestream

Wie bereits auch bei den Halbfinals der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren, ist auch das Finale exklusiv bei Sky zu finden.

A-Jugend Bundesliga: Das Finale live im TV

Der Pay-TV Sender zeigt das Finale auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Übertragungsstart ist am Sonntag um 12.45 Uhr. Anpfiff ist eine Viertelstunde später.

Aktuell bekommt Ihr das Bundesliga-Paket bei Sky zum Preis von monatlich 20,75 Euro im Jahresabonnement in Kombination mit dem Sky Entertainment-Pakt. Nach einem Jahr erhöht sich der Preis auf 32 Euro monatlich.

A-Jugend Bundesliga: Das Finale im Livestream

Als Sky-Kunde ist euere Option im Livestream SkyGo. Dort müsst Ihr euch nur anmelden und dann könnt Ihr auf den Livestream zugreifen.

Ansonsten gibt es als weitere Option das Sky Ticket. Mit dem Supersport Ticket könnt Ihr das Finale zwischen Hertha und BVB schauen. Zusätzlich gibt es die komplette Formel 1 Saison, die NHL-Playoffs und viele weitere Sportarten.

Beim Preis liegt man aktuell bei 19,99 Euro im Monat im Jahresabo. Bei der monatlichen Variante sind es 29,99 Euro.

Zusätzlich gibt es auch eine Übertragung auf YouTube. Diese könnt Ihr kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Sky verfolgen. Hier geht es zum Livestream.

Hertha vs. BVB, Übertragung: A-Jugend Bundesliga Finale heute im Liveticker

Auf SPOX gibt es heute natürlich den Liveticker zum Finale der Endrunde um die A-Jugend Bundesliga. Wie immer ist dieser für Euch live und ausführlich gestaltet, sodass Ihr nichts verpasst.

Hier geht es zum Liveticker Hertha BSC U19 vs. BVB U19.

A-Jugend Bundesliga - Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC U19 vs. Borussia Dortmund U19

Hertha BSC U19 vs. Borussia Dortmund U19 Wettbewerb: A-Jugend Bundesliga

A-Jugend Bundesliga Runde: Finale

Finale Datum: 29. Mai 2022

29. Mai 2022 Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Stadion auf dem Wurfplatz, Berlin

Stadion auf dem Wurfplatz, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, SkyTicket

YouTube: Sky Sport HD

Liveticker: SPOX

