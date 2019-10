Youth League heute live sim TV und Livestream: Inter Mailand gegen Borussia Dortmund (BVB) sehen

In der Youth League kommt es heute Nachmittag zum Duell zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund. SPOX gibt euch alle Infos zum Spiel der U19 des BVBs sowie zur Übertragung in TV und Livestream.

Youth League zwischen Inter gegen BVB: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der Begegnung ist das 4500 Zuschauer fassende Stadio Breda in dem die U19 von Inter Mailand ihre Heimspiele austrägt. Der Anpfiff ist auf 16 Uhr terminiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Youth League heute live im TV: Wo kann man das Spiel sehen

Der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigt das Spiel live und in voller Länge. Ab 15.55 Uhr beginnt dort die Ausstrahlung. Für alle mobilen Sport1+-Abonnenten besteht die Möglichkeit, das Aufenandertreffen per Stream zu verfolgen. Nach Ablauf eines gratis Probemonats kostet ein monatliches Abonnement beim Schwestersender von Sport1 9,99 Euro.

Via Uefa.tv gibt es für Youth-League-Fans außerdem die Möglichkeit, alle Spiele der "U19-Champions-League" kostenlos mitzuerleben. Lediglich eine Registrierung via Google, Facebook oder Mailadresse ist erforderlich. Die Plattform selbst ist über alle gängigen Internet-Browser abrufbar. Zudem steht Uefa.tv als App für iOS und Android zum Download bereit. Hier gibt es im Gegensatz zu Sport1+ sogar alle Spiele live und in voller Länge.

Youth League, Tabelle: Gruppe F

Spieltag 1:

BVB - FC Barcelona 2:1

Inter Mailand - Slavia Prag 4:0

Spieltag 2:

Slavia Prag - BVB 1:0

FC Barcelona - Inter Mailand 0:3

Tabelle: