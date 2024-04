Galatasaray vs. Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby im TV und Livestream?

Der ursprünglich geplante Termin für den Super Cup im Dezember musste aufgrund von Protesten der beiden Teams abgesagt werden, nun wird das Duell in Sanliurfa in der Türkei nachgeholt. Anstoß ist am heutigen Sonntag, dem 7. April, um 20.30 Uhr.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr das Spektakel zwischen Galatasaray und Fenerbahce heute live sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig!