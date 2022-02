Vom Mourinho-Juwel zum Provinzkicker: Die wundersame Reise des Gedson Fernandes

Gedson Fernandes (23) spielte einst mit Joao Felix und Co. bei Benfica und war Jose Mourinhos erster Transfer bei Tottenham Hotspur. Heute spielt der Portugiese in der türkischen Provinz. Das Ergebnis einer höchst wirren Transfergeschichte.

Es gibt die eine oder andere interessante Ablösesumme, die sich in den Fußball-Geschichtsbüchern verewigt haben. Da sind die 15 Kilo Wurst, die der rumänische Viertligist Regal Hornia dem Erstligisten UT Arad versprach, wenn sie dafür Stürmer Marius Cioara bekommen. Arad ging das Geschäft ein.

Für 75 Kilo Schrimps wechselte Kenneth Kristensen einst vom norwegischen Drittligisten Vindbjart zu Flekkeroy IL. Kristensen liebte die Meeresfrüchte aus Flekkeroy und setzte seinen Wechsel dorthin durch. Vindbjart verlangte als Ablöse so viele Schrimps wie das Körpergewicht des Stürmers. Das war für Flekkeroy kein Problem.

Es gibt auch Pizza, Melonen oder andere Lebensmittel, die den Besitzer wechselten, wenn es um Spielerwechsel ging und Mittel für eine monetäre Ablöse nicht zur Verfügung standen. Doch bei all diesen Transfers ging es nicht um Spieler, bei denen man absehen konnte, dass sie eines Tages eine Megakarriere hinlegen werden.

Der Wurst-Deal in Rumänien hatte beispielsweise zu Folge, dass Cioara aufgrund der ganzen Hänseleien nicht nur den Fußball hinter sich ließ, sondern auch gleich das Land. Er wanderte nach Spanien aus und wurde angeblich Landwirt.

250 Euro und 250 Bälle für Gedson Fernandes

Für Gedson Fernandes gab es beim Wettbieten zwischen den Lissaboner Topklubs Sporting und Benfica im Jahr 2009 auch nicht viel Geld. 250 Euro war das letzte Gebot an den SC Frielas, der aber nicht ganz zufrieden war. Also legte Benfica noch 250 Fußbälle drauf, damit die Jungs aus dem Outback Lissabons vernünftig trainieren können. Der Deal stand.

Wahrscheinlich werden sie sich in Frielas spätestens zehn Jahre später in den Hintern gebissen haben. Denn der Junge, der einst mit seiner Familie aus Sao Tome und Principe, einem Inselstaat im Golf von Guinea, nach Portugal auswanderte und in Frielas das Kicken lernte, spielte Champions League, Nationalmannschaft und bald dann auch Premier League.

Im Winter 2020 kontaktierten nachweislich gleich mehrere Klubs Benfica, um sich die Dienste des damals 19 Jahre alten Gedson zu sichern. Chelsea, Manchester United, West Ham United, wohl auch Arsenal. Das Rennen machte dann Tottenham Hotspur.

Gedson Fernandes war der erste Transfer Jose Mourinhos als Spurs-Trainer. 18 Monate Leihe und eine Kaufoption über 50 Millionen Euro. Dass Gedson gerade von Pini Zahavi zu Jorge Mendes wechselte, half Mourinho sicherlich beim Zuschlag. Daniel Levy, der ja sonst etwas knauserig daherkommt, gefielen die Konditionen.

© imago images Jose Mourinhos erster Tottenham-Transfer: Gedson Fernandes

Die Kollegen heißen nicht mehr Harry Kane und Heung-Min Son

"Er ist genauso hochgeschätzt wie Joao Felix", schrieb die Times damals über Gedson, der an der Seite von Wunderknabe Felix, der später für viel Geld zu Atletico Madrid wechselte, bei Benfica die Herzen höher schlugen ließ. Die Experten gratulierten Mou für dessen Riecher.

Heute, im Februar 2022, hat Gedson Fernandes die Arme verschränkt und schaut zu, wie die Kollegen ihre Übungen im Training machen, um es ihnen gleich nachzumachen.

Die Kollegen heißen aber nicht Harry Kane, Heung-Min Son oder Lucas Moura und auch nicht Joao Felix, Salvio oder Ruben Dias, sondern Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo oder Eren Albayrak. Es sind seine Kollegen bei Caykur Rizespor, dem Tabellenachtzehnten der türkischen Süper Lig.

Caykur, wer?

Was macht ein ehemaliger Spieler aus der Benfica-Schule, um den sich vor zwei Jahren die englischen Topklubs sowie Milan und Co. bemühten, in der nordöstlich-türkischen Provinz?

Berater ruft in Rize an: "Willst du Gedson Fernandes haben?"

Bevor zu viel Drama aufkommt und man Mitleid wie beim Wurst-Mann Cioara hat, muss man wissen, dass der Aufenthalt am östlichen Schwarzen Meer für Gedson zeitlich begrenzt ist. Es ist das Ergebnis einer höchst wirren Transfer-Geschichte, die einen 23 Jahre alten, immer noch hochveranlagten Spieler zu einem Klub führte, der selbst sein Glück kaum fassen kann.

Hamza Hamzaoglu, vor wenigen Tagen noch Trainer in Rize, fragte den Klub-Präsidenten Tahir Kiran, ob es sich wirklich um Gedson Fernandes handelt, der da angeflogen kommt. Sämtlichen Fußball-Interessierten erging es in der Türkei nicht anders.

Kiran, ein recht erfolgreicher und extrovertierter Geschäftsmann, bekommt das Grinsen nicht aus dem Gesicht, wenn er über den Gedson-Deal spricht: "Wir haben einen der größten Transfers der Saison perfekt gemacht." Eines Abends war Ahmet Bulut am Telefon und fragte Kiran: "Willst du Gedson Fernandes haben?" "Ich sagte natürlich zu", so Kiran.

Ahmet Bulut ist einer der erfolgreichsten Spielervermittler im türkischen Fußball. Fast jeder große Deal in- und oder aus der Türkei läuft über seinen Tisch. Der Mann, der mit drei Jahren nach Villingen-Schwenningen zog und dort aufwuchs, ist der Partner von Jorge Mendes. Eigentlich wollte er im Winter den Wechsel Gedsons zu Galatasaray perfekt machen.

Bei Galatasaray wurde er zum Liebling

Nachdem der Mittelfeldspieler bei Tottenham den Durchbruch nicht schaffte, brach Benfica die Leihe ein Jahr später ab und verlieh den Mittelfeldspieler weiter zu Galatasaray. Unter Fatih Terim trumpfte Gedson auf, spielte eine beeindruckende Rückserie und wurde in kürzester Zeit zum Liebling eines sonst sehr kritischen Publikums.

Als Galatasaray im Sommer wegen einer weiteren Leihe anklopfte, verlangte Benfica fast 20 Millionen Euro Ablöse. Ein Ding der Unmöglichkeit für die Türken. Gedson blieb in Lissabon, spielte dort aber so gut wie nie und ließ sich, um seinen Wechsel zu Galatasaray zu forcieren, in Gala-Klamotten ablichten und postete diese bei Instagram.

Im Winter startete Galatasaray einen neuen Versuch, aber diesmal fehlte in Fatih Terim die treibende Kraft hinter dem Transfer. Nicht nur, dass Gedson ein Wunschspieler des inzwischen entlassenen Terims war, sondern auch dessen hervorragendes Verhältnis zu Benfica-Boss Rui Costa machten den Wechsel nun kompliziert. Galatasaray bot zwar inzwischen auch eine Ablöse, aber immer noch zu wenig für Benfica.

Bulut sagte Ende Januar: "Die Gespräche mit Galatasaray sind zum Erliegen gekommen. Wir reden jetzt mit anderen Klubs." Er rief bei Besiktas an, das schon im Sommer Interesse hatte.

Das Problem: Besiktas hat weder Platz für einen weiteren Ausländer im Kader, weil nur 14 gemeldet werden dürfen. Noch hat der aktuelle Meister keine Kapazitäten in der vom Verband festgelegten Ausgabelimits für Transfers. Aber Besiktas präsentierte eine Lösung: Der Klub zahlt sechs Millionen Euro Ablöse für 50 Prozent der Transferrechte ab Sommer. Benfica ging den Deal ein, hatte aber Gedson immer noch auf der Gehaltsliste.

Auch dafür gab es eine Lösung. Ein türkischer Klub, der Geld für das Gehalt Gedsons bis Sommer und einen Ausländerplatz frei hat, springt ein und hält den Jungen fit. Da kam Caykur Rizespor ins Spiel.

Ayse, Neymar und Helmut Kohls Feind: Die kuriosesten Deutschen in der Türkei © imago images 1/51 Deutsche Fußballer und Trainer sind in der Türkei seit jeher sehr beliebt. Einige von ihnen wurden zu Legenden, andere wurden verjagt. SPOX blickt auf die kuriosesten Deutschen im türkischen Fußball zurück. © imago images 2/51 ENGELBERT BUSCHMANN: Spielte von 1987 bis 1991 für Kocaelispor, Ankaragücü und Malatyaspor. Buschi, wie er genannt werden wollte, war in Solingen zuvor Zweitliga-Profi und Metzger. In der Türkei verdiente er besser und schoss 28 Tore. © imago images 3/51 ALEXANDER LÖBE: Der Stürmer spielte zwischen 1999 und 2002 für drei verschiedene Klubs. Bei Trabzonspor nannten ihn einige Fans wegen seiner langen Haare "Ayse". Dort war er Erfolgsgarant, führte den Klub zwischendurch an die Tabellenspitze. © trabzonspor 4/51 Dann brach alles zusammen, weil Präsident und Trainer gingen. Der neue Präsident ging mit Malatyaspor einen dubiosen Deal ein und verkaufte sechs Spieler, darunter auch Löbe, nach Malatya. Er stieg in seiner Karriere neunmal ab, in der Türkei nie. © getty 5/51 MICHAEL FINK: Kam im Winter 2011 von Frankfurt zu Besiktas und war die Zuverlässigkeit in Person. So zuverlässig, dass der Spruch "Gib Fink den Ball" aus der bekanntesten Comedy-Show des Landes absoluten Kultstatus erlangte. © getty 6/51 Bei Mustafa Denizli gesetzt und sogar in der Champions League unterwegs, verlor er ausgerechnet bei Landsmann Bernd Schuster seinen Stammplatz. Spielte dann noch eine Saison in Samsun, stieg aber dort beim Chaosverein ab. © imago images 7/51 ANDREAS WAGENHAUS: Spielte 1993/94 für Fenerbahçe und eine weitverbreitete Meinung ist, dass noch nie ein schlechterer Deutscher in der Türkei spielte. Die Medien tauften ihn Holzlatte, die Fans lachten über seine vielen Bälle ins Aus. © imago images 8/51 DIRK HEINEN: Erreichte mit Denizlispor 2002/03 sensationell das Achtelfinale des UEFA-Pokals und war in Spielen gegen Lorient, Prag und Lyon der absolute Held mit Wundertaten. Seither eine Legende bei den Fans von Denizlispor. © imago images 9/51 Als gläubiger Christ betete er mit muslimischen Kollegen vor Spielen. "Das hätte was für das Sportfoto des Jahres", sagte er später. Vermisste aber dann seine Familie, die vornehmlich in Irland lebte (seine Frau ist Irin) und ging zum VfB Stuttgart. © imago images 10/51 SVEN SCHEUER: Nach seiner Suspendierung beim FC Bayern 1999 war Adanaspor der erste Verein, bei dem sich der Torhüter versuchte. Er wechselte 2000 zu den Weiß-Orangen, weil Trainer Hikmet Karaman auf deutsche Spieler stand. © imago images 11/51 Karaman ging, Joachim Löw kam, aber Scheuer war dem Klub ein Dorn im Auge. Als ein Gehaltsscheck nicht in D-Mark, sondern in türkischer Lira kam, gab der Ex-Bayer den Zettel zurück und flog daraufhin raus. Später traf man sich vor Gericht. © imago images 12/51 TONI SCHUMACHER: Nach seinem Buch "Anpfiff" flog er in Köln raus. Ein Unterhändler verschaffte ihm den Wechsel zu Fenerbahce. Schumacher zog mit Familie, zwei Hunden und einem Papagei nach Istanbul. © imago images 13/51 In seiner ersten Saison wurde er zum Kapitän gewählt und verhalf Fenerbahce zum Meistertitel. Er wurde ausnahmslos geliebt und verehrt und diese Liebe besteht bis heute, weil er nicht nur sportlich top war, sondern auch menschlich super ankam. © trt spor 14/51 METIN MERT: Wechselte 1988 als Detlef Müller in die Türkei, konvertierte zum Islam, nahm die türkische Staatsbürgerschaft an und heißt nun Metin. Er kam am selben Tag wie Toni Schumacher in die Türkei, blieb aber länger und ist heute TW-Trainer in Rize. © imago images 15/51 ALESSANDRO RIEDLE: Der türkische Klub Akhisarspor trainierte auf der Anlage von Papa Karl-Heinz. Dieser fragte den Klub, ob denn sein Sohn nicht mittrainieren könnte. Daraus wurde dann ein Zwei-Jahres-Vertrag. Es kam aber nur zu drei Einsätzen. © imago images 16/51 TOBIAS NICKENIG: Der Ex-Kölner wechselte 2011 zu Orduspor, war dort nicht nur eine feste Größe, sondern fiel dadurch auf, wie schnell und wie gut er Türkisch lernte. Als Trainer-Legende Hector Cuper kam, sollte das so weitergehen. © imago images 17/51 Doch der Klub wollte den Ausländerplatz Nickenigs an einen Stürmer vergeben. Erst gab es die Versetzung in die zweite Mannschaft, dann nahm man ihm den Dienstwagen weg. Nickenig klagte und behielt recht. Aber spielte auch nie wieder für Ordu. © imago images 18/51 MARKUS NEUMAYR: Weil die Türken Neumayr nicht aussprechen konnten, nannten sie ihn einfach Neymar. Und so kickte der ehemalige Frankfurter auch manchmal. Technisch top, sehr beliebt bei Kasimpasa. Blieb aber dann doch nur kurz und wechselte in den Iran. © youtube 19/51 PIERRE ESSER: Er kam als Cengiz Dülgeroglu auf die Welt, dann der Bruch mit den Eltern. Das Sorgerecht bekamen die Großeltern, er bekam einen neuen deutschen Vor- und Nachnamen. Im Januar 1997 der Wechsel zu Galatasaray. © galatasaray sözlük 20/51 Zwei Tage nach der Landung spielte er und machte einen Riesenfehler. Danach setzte ihn Fatih Terim auf die Bank. Weil Pierre, der in der Türkei wieder Cengiz hieß, dem Imperator die Meinung geigte (Todsünde!!!), wurde der Vertrag aufgelöst. © playersoftheyear.blogspot.com 21/51 TORSTEN GÜTSCHOW: Spielte unter Kalli Feldkamp ab Dezember 1992 für Galatasaray und war maßgeblich an der Meisterschaft ein halbes Jahr später beteiligt. Blieb nicht lange, weil Feldkamp-Nachfolger Rainer Hollmann kein Gütschow-Fan war. © imago images 22/51 Aber die Fußball-Legende aus dem Osten wurde trotz kurzer Zeit auch eine Gala-Legende und wird immer aufgezählt, wenn man sich an die besten Stürmer der Vergangenheit erinnert. Ach ja: Er war der erste Sturmpartner von Hakan Sükür. © imago images 23/51 MAURIZIO GAUDINO: "Ich war in England, der Schweiz und Mexiko, überall hat es mir gefallen, aber nirgends so wie in Antalya", sagte Gaudino über seine letzte Profi-Station als Fußballer. Gaudino wurde verehrt und noch heute spricht man gerne über ihn. © imago images 24/51 ERDAL KILICASLAN: Er spielte mit Schweinsteiger, Lahm und Co. in der Bayern-Jugend, war Kapitän der deutschen U21, trug 63-mal das DFB-Trikot (41 Tore). Er galt als das große Sturmversprechen. Karriere machte er in der Süper Lig: 13 Jahre erste Liga. © getty 25/51 ERDAL ÖZTÜRK: Carlo Ancelotti holte ihn von Bayern II zu den Profis, als er nach München kam. Im Testspiel gegen Pep Guardiolas Manchester City war er nicht nur Torschütze, sondern bester Mann auf dem Platz. Ancelotti wurde zum Fan Öztürks. © getty 26/51 Der mehrmalige U-Nationalspieler Deutschlands wechselte ein Jahr später zu Kayserispor und ist seither in der Türkei unterwegs. Inzwischen sogar schon bei seinem sechsten Verein. Ob sich Carlo noch an den gebürtigen Berliner erinnert? © imago images 27/51 SIXTEN VEIT: War sich 2001 schon mit Energie Cottbus einig, als der Anruf von Besiktas kam. Dort begann die Zeit gut, bis ihn Christoph Daum aus dem Kader schmiss und nicht mehr einsetzte. Ein halbes Jahr später spielte er in Jena. © imago images 28/51 MARTIN SPANRING: Der gebürtige Münchener wechselte im Sommer 2000 zu Bursaspor, spielte nur viermal und wurde wegeekelt. Weil er sich weigerte, wurde er nach eigenen Angaben von Fans verfolgt. Immerhin bekam er nachträglich noch etwas Geld. © imago images 29/51 SÜLEYMAN KOC: Er wurde 2011 wegen der Beteiligung an Überfällen auf Spielhallen zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Kam dann wegen guter Führung in den offenen Vollzug, Dezember 2013 die Entlassung. © imago images 30/51 Über Babelsberg und Paderborn, wo er gar Bundesliga spielte, landete er 2019 in der Türkei und spielt seither im Land seiner Eltern. Zwar nur noch in der 2. Liga bei Erzurumspor, aber er hat seine Freiheit und darf kicken. Das ist viel wert. © getty 31/51 MARIO GOMEZ: Er kam als gefallener Superstar und ging als Deutschlands Sturmhoffnung bei der EURO 2016, der in der Türkei zur alten Stärke fand. In der Saison 2015/16 schoss Gomez Besiktas zum Meister und bleibt unvergessen. © imago images 32/51 LENNART THY: Weil ihn Florian Kohfeldt in Bremen nicht mehr halten wollte, ging Thy ablösefrei zu Erzurumspor, Verein in Ost-Anatolien. Warum er den Wechsel gemacht hat, weiß Thy heute noch nicht. Er spielte selten, ging ein halbes Jahr später wieder. © imago images 33/51 MARVIN BAKALORZ: Wenn der große Robert Prosinecki anruft, lehnst du nicht ab. Der Kroate wurde 2020 Trainer von Denizlispor und wollte den Ex-Hannoveraner unbedingt haben. Bakalorz spielte oft, stieg aber ab. Da war Prosinecki längst schon weg. © getty 34/51 ANDREAS BECK: Er schreibt seine Social-Media-Beiträge heute noch auf Türkisch. Sehr beliebt bei Fans und Öffentlichkeit für seinen Fleiß und seine Hingabe. Auch, weil er so gut Türkisch lernte. Inzwischen in Belgien, genießt er heute noch großes Ansehen. © getty 35/51 FABIAN ERNST: "Geht nur, ich werde euch den Rücken freihalten", soll Ernst laut Medien seinen Kollegen bei Besiktas immer wieder gesagt haben. Der Ex-Schalker genoss einen Legenden-Status. Einer der beliebtesten Spieler der Besiktas-Geschichte. © imago images 36/51 MARKUS MÜNCH: Er stand beim denkwürdigsten Spiel der Besiktas-Geschichte auf dem Platz. 3:0 gegen Barcelona in der Champions League, mit einem überragenden Münch. Er werde dieses Spiel seinen Enkeln erzählen: "Sie werden mir aber nicht glauben." © imago images 37/51 Er war Dauerbrenner und Fan-Liebling und musste 2001 unter Tränen der Fans gehen, weil die Wirtschaftskrise das Land im Griff hatte und die Klubs sparen mussten. 2006 kehrte er für ein Benefizspiel zurück – und wurde gefeiert. © getty 38/51 LUKAS PODOLSKI: Es war nur eine Frage der Zeit, bis Lukas Podolski in die Türkei kommen sollte: 2017 war es dann so weit. Noch heute verbindet ihn viel mit der Türkei, peitscht Galatasaray regelmäßig via Social Media ein. © getty 39/51 Besonders beliebt machte sich Podolski, weil er sich regelmäßig beim Çay-Trinken zeigte. Der Schwarztee ist den Türken heilig und wer ihn ehrt, wird geliebt. So auch Podolski, der 2020 über Antalyaspor in die Türkei zurückkehrte. © imago images 40/51 RAIMOND AUMANN: Kam 1994 vom FC Bayern zu Besiktas und machte die Torhüter-Kappe zur Mode in der Türkei. Wechselte ab zwischen Genie und Wahnsinn. Immerhin kam am Ende der Saison die Meisterschaft – und dann das Karriereende. © imago images 41/51 FALKO GÖTZ: Anfang der 90er Jahre durften die türkischen Klubs nur drei Ausländer beschäftigen. Selten waren es nur Abwehrspieler, aber Götz bildete mit Reinhard Stumpf ein tolles Abwehrduo bei Galatasaray und war später auch als Trainer im Gespräch. © imago images 42/51 THOMAS DOLL: Auch viele deutsche Trainer kamen in die Süper Lig. Einer von ihnen war Doll, der 2010 zu Genclerbirligi nach Ankara wechselte. Mit dabei sein Co-Trainer Ralf "Katze" Zumdick. © imago images 43/51 Doll musste bzw. durfte regelmäßig zum exzentrischen Präsidenten Ilhan Cavcav auf einen Tee in dessen Milchfabrik vorbeischauen, um über Fußball zu sprechen. Andere Trainer flogen sofort, mit Doll wollte er verlängern. © imago images 44/51 MICHAEL SKIBBE: Arbeitete drei Mal in der Türkei, den Anfang machte er bei Galatasaray, wo er ansehnlich kicken ließ. Aber nach einem 2:5 gegen Kocaelispor zu Hause musste er gehen. Dann noch bei Eskisehir und Karabük unter Vertrag. © imago images 45/51 JOACHIM LÖW: Nicht zu vergessen ist natürlich der Bundes-Jogi, der sowohl bei Fenerbahce als auch bei Adanaspor Trainer war. Bei Fener weiß man heute noch nicht, warum Löw gehen musste. Eigentlich ließ er richtig gut Fußball spielen. © imago images 46/51 Doch die Liebe zu Löw ist wieder aufgeflammt. Fenerbahce-Präsident Ali Koc würde Löw lieber heute als morgen zurückholen. Offenbar sind die Gespräche darüber auch schon sehr weit. Kommt es zum Comeback? © imago images 47/51 KALLI FELDKAMP: Sowas wie der Jupp Heynckes von Galatasaray. Kalli war schon acht Jahre nicht mehr Trainer, als ihn Galatasaray 2008 mit 74 auf den Trainerstuhl zurückholte. Warf mal Hakan Sükür und Lincoln aus dem Kader. © imago images 48/51 Als Helmut Kohl 1993 zu einem Staatsbesuch in die Türkei kam und Feldkamp als Gast vor Ort war, redete er nicht mit dem Bundeskanzler, weil sie sich bei ihrem gemeinsamen Lieblingsklub Kaiserslautern verkracht hatten. © imago images 49/51 WERNER LORANT: Er war Trainer von Fenerbahce, als man im Derby gegen Galatasaray mit 6:0 gewann. Mehr musste der Löwen-Dompteur auch nicht mehr leisten. Tat er auch nicht, aber das ist den Fener-Fans seit dem Derby-Sieg egal. © imago images 50/51 CHRISTOPH DAUM: Wenn es einen Typen gibt, der für beide Länder steht, dann ist es Christoph Daum. Zweimal Trainer von Fenerbahce, zweimal von Besiktas. Einmal von Bursaspor. Es gibt wenig Trainer, die ein so hohes Standing in der Türkei genießen. © imago images 51/51 JUPP DERWALL: Die Legende überhaupt. Derwall läutete bei Galatasaray die Entwicklung des türkischen Fußballs zu professionellen Strukturen ein. Sein Vermächtnis ist riesengroß. Als er 2007 starb, kamen über 100 Gäste aus der Türkei zur Trauerfeier.

"Wir werden aus Gedson das Wasser rauspressen"

"Wir haben mit dem Besiktas-Deal nichts zu tun, wir haben direkt mit Benfica gesprochen, dann Gedson gefragt und uns mit beiden geeinigt", sagt Präsident Kiran. Am nächsten Morgen schickte er einen Privatjet samt Vorstandsmitglieder nach Lissabon, um Gedson abzuholen. Gedson wurde mit einem Glas Çay, dem türkischen Tee, der vornehmlich in Rize wächst, präsentiert. "Rize-Fans, ich komme", schickte Gedson voraus.

Doch warum machte er da mit? Er hätte bei so vielen ordentlichen Ligen und Klubs mit einem bestimmten Niveau genauso Spielpraxis sammeln können. Warum also Rize, wo bei allem Respekt Spielniveau und Infrastruktur nicht als große Prunkstücke gelten.

Gedson versteht die Aufregung nicht: "Ich bin jetzt ein Spieler von Rizespor. Sie haben das beste Angebot gemacht. Ich möchte mich beim Präsidenten bedanken, der sich um mich besonders gekümmert hat." Und sonst? "Ich mag die Farben des Rize-Trikots." Irgendeine Nachricht an die Besiktas-Fans? "Nein, ich habe keine Nachricht."

Dass er seit einem halben Jahr nicht spielt, lässt sich Gedson bei seinen ersten Einsätzen kaum anmerken. Die beste Laufleistung, die meisten Zweikämpfe gewonnen, ein Assist hat er auch schon geliefert. Am kommenden Wochenende kommt es nun zum Duell mit Galatasaray. Mit dem Klub, zu dem er eigentlich gerne gewechselt wäre.

Gala-Präsident Burak Elmas erklärte, dass man im Mittelfeld keinen allzu großen Bedarf hatte und daher aus den Gesprächen früh ausgestiegen sei. Dennoch sickerte durch, dass - als erste Informationen zum Besiktas-Angebot auftauchten - Galatasaray-Funktionäre bei Besiktas mitternachts anriefen, um nachzufragen, ob die Rivalen wirklich interessiert seien. Da war der Transfers aber schon längst unter Dach und Fach.

Bei Besiktas will sich Gedson im Sommer wieder ins Rampenlicht bringen. Um ihn herum wollen die Schwarzen Adler eine Mannschaft aufbauen.

Bis dahin spielt er aber in Rize. "15 Spiele gehört er uns. Wir werden aus Gedson das Wasser rauspressen", sagt Rize-Boss Kiran und fügt an: "Wer weiß, vielleicht bleibt er ja länger." Dafür braucht es dann aber mehr als 250 Bälle oder 15 Kilo Wurst.