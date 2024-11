Verstörende Szene bei Niederlage gegen den FC Liverpool? Ignorieren die Stars von Real Madrid Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé hat bei Real Madrid Startschwierigkeiten

Bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool zeigte Mbappé einmal mehr eine eher schwache Leistung. So wurde er von Reds-Innenverteidiger Virgil van Dijk über 90 Minuten komplett abgemeldet, zu allem Überfluss verschoss er in der 61. Spielminute auch noch einen Elfmeter. Insgesamt macht es den Eindruck, als würde der Wechsel zum renommiertesten Klub der Welt große Last auf die Schultern des 25-Jährigen legen.

In dieser Saison steht Mbappé nach wettbewerbsübergreifend 18 Pflichtspielen bei neun Tore und zwei Assists. Seine magere Ausbeute sorgte jüngst für reichlich Kritik. "Das ist wahrscheinlich nicht mal annähernd das, was wir alle erwartet haben", sagte der ehemalige Premier-League-Stürmer Troy Deeney über die bisherigen Leistungen des Franzosen.

"Ich dachte, dass er das fehlende Puzzleteil für Real ist - so wie Haaland bei Manchester City. Man erwartet, dass er viele Tore macht und sie mehr oder weniger nicht mehr aufzuhalten sind", meinte Deeney.

Dass Mbappé aus der Mannschaft von Carlo Ancelotti geworfen wird, ist aber äußerst unwahrscheinlich, da mit Vinícius Júnior und Rodrygo zwei offensive Stammkräfte derzeit verletzt ausfallen. Am kommenden Sonntag sind die Königlichen zuhause gegen den FC Getafe gefordert.