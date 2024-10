Lamine Yamal wandelt auf den Spuren von Lionel Messi: Diesen Wert schaffte beim FC Barcelona zuletzt La Pulga

Lamine Yamal, mit seinen 17 Jahren bereits unangefochtener Leistungsträger beim spanischen Erstligisten FC Barcelona, ist in der laufenden Saison der Primera Division weiterhin in überragender Form. Der spanische Nationalspieler wandelt auch statistisch weiter auf den Spuren von Barcelona-Legende Lionel Messi.

Beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Sevilla am 10. Spieltag am Sonntag bereitete Yamal in der 28. Spielminute den Treffer zum 2:0 durch Pedri vor. Es war Yamals sechste Torvorlage in dieser Saison. Diesen Wert übertraf nach zehn Spieltagen für Barcelona bislang nur Messi in der Saison 2014/2015. Der Argentinier kam damals sogar auf sieben Assists.

Mit seinen starken Leistungen schaffte Yamal in der vergangenen Saison bei Barcelona den Durchbruch. Bei der EM glänzte er als Stammspieler der Furia Roja, die in Deutschland Europameister wurde. Und auch in dieser Saison liefert der 17-Jährige konstant gute Leistungen ab.

Yamal steht in dieser Saison bisher bei zwölf Pflichtspieleinsätzen für Barça, dabei kam er auf fünf Tore und nun eben sechs Assists. Yamal steht noch bis 2026 in Barcelona unter Vertrag.

Bei der spanischen Nationalmannschaft zog er sich während der jüngsten Länderspielpause eine Zerrung zu. Dennoch verpasste er das Ligaspiel gegen Sevilla nicht. Es ist daher davon auszugehen, dass Yamal für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München am kommenden Mittwoch wieder voll einsatzbereit ist.