"Darauf muss ich achten, das ist meine Verantwortung": Hansi Flick gesteht Fehler bei Niederlage des FC Barcelona ein

Die Katalanen verpasste es durch die erste Niederlage nach sieben Siegen, ihren eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 zu egalisieren, als sie mit Trainer Gerardo Martino acht Siege in Folge zum Ligastart geholt hatten.

Flick führt mit Barcelona zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.