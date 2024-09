Vereinsrekord verpasst! FC Barcelona geht bei CA Osasuna unter

Barça nach Auftaktniederlage in der Champions League bereits gefordert

Medienberichten zufolge will Barça auf der Torhüterposition noch den ehemaligen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny verpflichten. Der 34-Jährige hatte eigentlich vor wenigen Wochen sein Karriereende verkündet. Ter Stegen fällt wegen seiner schweren Knieverletzung voraussichtlich die gesamte Saison aus.

Flick führt mit den Katalanen zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.