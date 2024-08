NBA-Star als Inspiration: Dani Olmo erklärt Jubel bei Debüt für den FC Barcelona

Im Anschluss an seinen späten Siegtreffer jubelte Olmo, indem er sich auf eine imaginäre Uhr am linken Handgelenk tippte. So feierte der Angreifer bereits im Sommer seine drei Tore für die spanische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Titelgewinn bei der EURO in Deutschland.

Olmo erklärte nach Spielschluss der Mundo Deportivo, was es mit seinem Jubel auf sich hat: "Es gibt diesen Basketballspieler in der NBA, den ich wirklich mag: Damian Lillard. Er feiert so, wenn er einen wichtigen Korb geworfen hat. Mir gefällt das und also mache ich das nun beim Fußball."

Lillard gehört zu den großen Stars der US-Profiliga NBA. Dort spielt der Point Guard für die Milwaukee Bucks. Sein Jubel signalisiert die "Dame Time", die anbricht, wenn er zur Hochform aufläuft.