"Das Gegengift wirkt": Hansi Flick beim FC Barcelona plötzlich gefeiert

© getty

Hansi Flick vor wenigen Tagen noch unter Beschuss

Damit durfte Flick erleben, wie schnell sich der Wind auch in Spanien in beide Richtungen drehen kann. Am Montag wurde der frühere Bayern-Coach nach der 0:3-Klatsche gegen die AS Monaco im Kampf um die Joan-Gamper-Trophy noch kritisiert.

"Das Barça-Spiel war schrecklich", hatte die Marca danach in einem Artikel mit dem Titel "Flick bekommt die ersten Pfiffe ab" geschrieben.

Für die Katalanen geht es am kommenden Samstag mit der Partie gegen Athletic Bilbao weiter. Anschließend steht eine englische Woche mit Spielen bei Rayo Vallecano und gegen Real Valladolid auf dem Programm.