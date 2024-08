Trotz eindeutiger Aussagen seines Beraters: Ilkay Gündogan will FC Barcelona offenbar sofort verlassen

Informationen der spanischen Zeitung Sport zufolge soll der deutsche Nationalspieler sowohl den Trainerstab um Hansi Flick als auch die sportlich Verantwortlichen um Sportdirektor Deco über seine Wechselabsichten informiert haben.

Der bald 34-Jährige gehörte auch nicht zum Kader für den Auftakt in der Primera División am Samstagabend, bei dem Barcelona im Estadio Mestalla auf den FC Valencia trifft. Der Verein gab an, dass Gündogans Abwesenheit auf körperliche Probleme zurückzuführen sei.

Zuletzt berichtete die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo davon, dass FC Barcelona unter Druck stehe und angeblich drei Spieler sofort abgeben will, um Platz auf der Gehaltsliste des Teams zu schaffen. Demnach sind die Abgänge aus finanziellen Gründen notwendig, um noch vier Spieler bei der Liga zu registrieren, die ansonsten nicht für die Katalanen auflaufen dürfen.