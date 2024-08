Falsche Position bei Real Madrid? Carlo Ancelotti spricht zu Kylian Mbappé Klartext

Nach seinem Traumstart mit einem Tor beim Debüt gegen Atalanta Bergamo im UEFA Supercup (2:0), erfüllte Mbappé die hohen Erwartungen in der Liga bislang noch nicht. Beim Auftakt gegen RCD Mallorca (1:1) ging Mbappé ebenso leer aus wie am Sonntag bei seinem ersten Auftritt als Real-Spieler im Santiago Bernabéu. Die Blancos gewannen gegen Real Valladolid mit 3:0, Mbappé wurde in der 87. Spielminute ausgewechselt.

Ancelotti trat nach dem Spiel auch Mutmaßungen entgegen, der Weltmeister von 2018 sei nicht so torgefährlich wie gewohnt, weil er oft als Stoßstürmer agiert und nicht über den Flügel kommt, wie er es häufig bei seinem Klub Ex-PSG und in der französischen Nationalmannschaft tat. "Ich glaube nicht, dass er auf der linken Seite spielen muss, um Tore zu schießen", so der Italiener.