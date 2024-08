Kylian Mbappé wirkungslos und ausgewechselt: Real Madrid gewinnt trotzdem souverän gegen Valladolid

Real Madrid kommt in La Liga langsam in Fahrt. Das Starensemble um Königstransfer Kylian Mbappé gewann am Sonntagabend mit 3:0 (0:0) gegen Aufsteiger Real Valladolid, zeigte beim ersten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft aber nur selten sein riesiges Potenzial.