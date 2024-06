"Ein Vorbild für alle": Real Madrid verkündet Abschied von Klub-Legende

Nacho war 2012 in die erste Mannschaft aufgerückt, 364 Spiele bestritt er für Real und holte 26 Titel - unter anderem an der Seite von Toni Kroos, der ebenfalls im Champions-League-Finale von Wembley zum letzten Mal für Madrid auflief. Beim Sieg über Borussia Dortmund (2:0) hatte Nacho Real als Kapitän aufs Feld geführt, bei der EURO stand er zum Auftakt gegen Kroatien (3:0) in der Startelf.

Nacho gehört zu den Rekordsiegern im wichtigsten Pokalwettbewerb Europas. Wie Kroos, Francisco "Paco" Gento, Luka Modric und Dani Carvajal hat er den Henkelpott sechsmal gewonnen. Dazu holte er mit Real viermal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokal.