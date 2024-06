Luka Modric wird bei Real Madrid riesige Ehre zuteil

© getty

Modric erlebt mit Kroatien einen bitteren Abend

Am Montag erlebte Modric mit der kroatischen Nationalmannschaft einen extrem bitteren Abend bei der EM: Ein Tor des Real-Stars sorgte dafür, dass Kroatien bis tief in die Nachspielzeit gegen Italien mit 1:0 führte. Mit einem Sieg hätten Modric und Co. Platz zwei und damit den Einzug ins Achtelfinale sicher gehabt.

In buchstäblich letzter Sekunde gelang den Italienern dann aber doch noch der Ausgleich, weshalb Kroatien die Gruppe B als Dritter abschloss. Theoretische Chancen darauf, als einer der vier besten Gruppendritten noch die K.o.-Phase zu erreichen, haben die Kroaten zwar noch. Realistisch gesehen werden sie jedoch die Heimreise antreten müssen.

Ob Modric in der Nationalmannschaft weiter macht, ließ er nach dem Spiel offen: "Ich würde mir auch wünschen, ewig auf dem Platz zu stehen. Aber irgendwann werde ich aufhören. Wann ich aufhöre, weiß ich noch nicht", sagte er.