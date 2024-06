"Er war nur daran interessiert, mehr Geld zu verdienen und weniger zu spielen": Ein Gewinn des Ballon d'Or vergiftete beim FC Barcelona das Klima

© getty

Rivaldos Ansprüche nach dem Ballon d'Or 1999 sorgen für Chaos

In der Saison 1998/99 war Rivaldo unantastbar. Er war im Schnitt an fast einem Tor pro spiel direkt beteiligt, während Barça in LaLiga große Siege einfuhr. Barcelona gewann die Liga erneut mit einem satten Vorsprung von elf Punkten auf Erzrivale Real Madrid. Rivaldo wurde zum zweiten Mal in Folge Zweiter in der Torschützenliste - nur ein Tor hinter Raúl.

Im Sommer 1999 führte er Brasilien dann auch noch zum Erfolg bei der Copa América. Er erzielte fünf Treffer in ebenso vielen Spielen. Im Finale gegen Uruguay (3:0) schnürte er einen Doppelpack und lieferte noch einen Assist.

Rivaldo gewann danach den Ballon d'Or 1999. Bei der Wahl lag er weit vor den Verfolgern David Beckham und Andriy Shevchenko - und das zu Recht.

Dieser individuelle Erfolg aber markierte auch ein Wendepunkt. Laut van Gaal kam Rivaldo am nächsten Tag zu ihm und erklärte, dass er jetzt das Sagen habe, nicht der Trainer. Van Gaal war empört über die Arroganz seines Schützlings und auch verärgert darüber, dass dieser den Beitrag der Mannschaft zum Ballon-d'Or-Gewinn nicht anerkannte.

"Ich habe Rivaldo immer auf der linken Seite eingesetzt", erklärte van Gaal. "Er hat das sehr gut gemacht. Die Mannschaft hat sich an Rivaldo angepasst. Am Tag, nachdem er den Ballon d'Or gewonnen hatte, kam er zu mir. Er meinte, er müsse mit der Mannschaft sprechen. Ich dachte eigentlich, er wolle sich bei ihr bedanken, aber dem war nicht so. Er sagte: 'Ich spiele nicht mehr auf der linken Seite, ich werde von nun an als Nummer 10 spielen'. Ich sagte ihm, dass er dann nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen werde und dass er dank seiner Mannschaftskameraden und weil er auf dem linken Flügel spielte, zum besten Spieler der Welt gewählt worden war. Ich habe ihm gesagt, er solle gehen und sich bei seinen Mitspielern für seine Wahl bedanken."

Aber was konnte van Gaal tun? Er musste den besten Spieler der Welt irgendwo unterbringen. In der Saison 1999/2000 lief eine Menge schief. Barça verlor den Titel in der Liga mit fünf Punkten Rückstand auf Deportivo, scheiterte im Halbfinale der Copa del Rey an Atlético Madrid und musste sich im Halbfinale der Champions League dem FC Valencia geschlagen geben. Nach Ansicht des Trainers war Rivaldo daran schuld.

"Er war wichtig für uns und ich habe ihm nachgegeben", sagte er. "Obwohl ich in den spanischen Medien als arrogant dargestellt werde, höre ich auf andere: die Spieler, die Leute im Verein, den Präsidenten. Aber es war zu spät. Deshalb haben wir auch das Halbfinale gegen Valencia verloren."