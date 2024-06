Der Traum von Sportdirektor Deco: FC Barcelona wohl scharf auf deutschen Nationalspieler

Wirtz sei der Traum von Barças Sportdirektor Deco für den Sommer 2025. Schließlich gilt es als sicher, dass der deutsche Nationalspieler trotz großer Begehrlichkeiten mindestens noch ein Jahr in Leverkusen spielt.

Eine mögliche Ablösesumme zwischen 120 und 150 Millionen Euro wäre in einem Jahr für Barcelona nicht mehr so abschreckend, da Deco und Co. Davon ausgehen, dass sich die finanzielle Situation des spanischen Vizemeisters bis dahin zum Positiven verändert hat.

Deco und Barcelona sollen sich zudem bereits seit geraumer Zeit mit Wirtz beschäftigen. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler kenne den 21-Jährigen gut, weil er noch zu Beraterzeiten seinen Klienten Edmond Tapsoba von Vitoria Guimarães zu Bayer lotste und anschließend auch Wirtz verfolgte. Barcelona, wo seit wenigen Wochen Hansi Flick Cheftrainer ist, soll seit 2020 Daten zu dem offensiven Mittelfeldmann sammeln.