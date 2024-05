Vinicius Junior stichelt nach gewonnener Meisterschaft von Real Madrid wohl gegen Barcelona-Verteidiger Ronald Araujo

Wenige Monate später gewannen Araujo, der beim FC Bayern als Transferkandidat für den Sommer gilt, und seine Teamkollegen dann auch den spanischen Meistertitel 2023. Nun schlug Real allerdings zurück.

Neben der gerade gewonnenen Meisterschaft können Vinicius und Co. ihrer Sammlung in dieser Saison bekanntlich noch einen weiteren Titel hinzufügen.

Im Halbfinale der Champions League steht nach dem 2:2 aus dem Hinspiel nun am Mittwoch das Rückspiel gegen den FC Bayern in Madrid an. Das Ziel der Königlichen ist dabei natürlich das Finale in London, das am 1. Juni stattfinden wird.