Real Madrid sticht FC Barcelona offenbar im Rennen um 16-jähriges Talent von River PLate aus

Laut der spanischen Sport macht Real Madrid nun entscheidende Schritte auf dem Weg, seine Konkurrenten im Werben um Mastantuono auszustechen. Darunter auch Manchester United und Real-Rivale FC Barcelona. Vor allem die Katalanen sollen schon Verhandlungen mit River Plate geführt haben, um den vielseitigen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Doch weil Barcelona finanziell nicht gut genug aufgestellt ist, um eine Verpflichtung des 16-jährigen Toptalents in diesem Sommer zu fixieren, haben sie das Werben um Mastantuono wohl aufgegeben. Davon profitiert Real Madrid. Die Königlichen haben wohl die Chance genutzt und bereits mehrere Meetings mit River Plate gehabt, um den Transfer zu besprechen. Zunächst soll Chefscout Juni Calafat das Interesse bekundet haben, dann soll sogar schon Real-Geschäftsführer José Ángel Sánchez teilgenommen haben.

Der spanische Topklub möchte die Verpflichtung von Mastantuono schnellstmöglich abschließen und den Argentinier nach Europa holen, sobald er 18 Jahre alt geworden ist. Damit würde der Argentinier in die Fußstapfen der Brasilianer Vinicius Jr., Rodrygo und Endrick, der im kommenden Sommer mit 18 Jahren den lange fixierten Schritt zu Real macht, treten.

Berichten zufolge soll das 16-jährige Toptalent bei River Plate eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro besitzen. An den letzten zehn Tagen des nächsten Sommertransferfensters soll diese sogar auf 50 Millionen Euro steigen. Doch Real Madrid plant nicht, diese Klausel zu ziehen. In Verhandlungen erwarten die Königlichen eine niedrigere Ablöse.