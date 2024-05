Verkündet Luka Modric von Real Madrid nach dem Champions-League-Finale sein Karriereende? "Entscheidung über meine Zukunft getroffen"

"Die Entscheidung über meine Zukunft ist getroffen, aber ich kann es dir noch nicht sagen, du wirst es nach dem Finale wissen", sagte Modric im spanischen Sportradio El Partidazo de Cope.

Somit herrscht nach dem Endspiel in der Champions League zwischen den Königlichen und Borussia Dortmund am Samstag (21 Uhr) Gewissheit.

Einen Wechsel zu einem anderen Verein schloss der Kroate indes aus: "Ich habe immer gesagt, dass ich bei Real Madrid in Rente gehen will, das ist es, was ich wirklich will. Es wäre ein Traum, denn dies ist mein Zuhause."

Der Vertrag von Modric, der 2012 von Tottenham Hotspur nach Madrid wechselte, läuft nach dieser Saison aus. Sein langjähriger Teamkollege Toni Kroos hatte bereits verkündet, dass er sich nach der Europameisterschaft aus dem aktiven Profigeschäft zurückziehen wird.