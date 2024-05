"Das ist vollkommen verrückt": Jude Bellinghams Heldenreise bei Real Madrid

© Getty

Carlo Ancelotti über Jude Bellingham: "Erinnert mich an Zidane"

"Die Art seines Spiels erinnert mich an Zidane, wegen seiner außergewöhnlichen Qualitäten am Ball", schwärmte Trainer Carlo Ancelotti, nachdem Bellingham so herausragend in seine erste Real-Saison gestartet war. "Er ist ein Geschenk für den Fußball." Viel größer geht es dann auch nicht mehr.

Dabei hat Jude Bellingham gegenüber Zidane, Kroos, Modric und vielen anderen einiges aufzuholen. Sein Trophäenschrank, durch seine Jugend logischerweise spärlich gefüllt, könnte durchaus strahlende Zugänge aufnehmen. Auch deshalb, sagt er, "würde mir der Titel die Welt bedeuten".

Schließlich sei er einst "das kleine Kind" gewesen, das von Birmingham nach Dortmund ging, "dann war ich der Junge, der von Dortmund nach Madrid kam". In dieser leicht klebrigen Heldenreise eines immens talentierten Ehrgeizlings wäre die Reifung zum Manne beim größten Klub der Welt der nächste Schritt.