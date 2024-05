Nachfolger für Toni Kroos gefunden? Real Madrid baggert offenbar an Star vom FC Liverpool

Mac Allister über Liverpool-Saison: "Ein sehr gutes Jahr"

Mac Allister selbst nahm den Spekulationen allerdings etwas den Wind aus den Segeln. Am Dienstagmorgen landete er in Buenos Aires und sagte ESPN am Flughafen Ezeiza: "Ich kommentiere keine Gerüchte. Ich bin sehr glücklich in Liverpool. Für mich persönlich war es eine gute Saison, aber wir hatten einige Ziele, die wir nicht erreicht haben. Trotzdem war es ein sehr gutes Jahr, denke ich."

Mac Allister überzeugte Trainer Jürgen Klopp sofort und sicherte sich einen Stammplatz. Der Argentinier kam in der abgelaufenen Saison in 46 Pflichtspielen für die Reds in allen Wettbewerben auf sieben Tore und sieben Assists.

Mac Allister bereitet sich aktuell mit Argentinien in der Heimat auf die anstehende Copa América in den USA vor. Dort will Argentinien seinen Titel verteidigen.