"Ich kann es nicht erwarten": Vorstellung von Kylian Mbappé bei Real Madrid schon nächste Woche?

Das genaue Datum, an dem Kylian Mbappé bei Real Madrid als Neuzugang vorgestellt wird, steht offenbar: Laut der spanischen Sportzeitung Marca ist es am Donnerstag, 6. Juni, endlich so weit. Dann soll der Franzose bei den Königlichen erst der Presse und dann im Stadion auch den Fans präsentiert werden.