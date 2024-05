Hammer-Transfer wegen Kylian Mbappé? Manchester City bemüht sich offenbar um Rodrygo von Real Madrid

Rodrygo bei Real Madrid noch Stammspieler

Rodrygo war 2019 für 45 Millionen Euro vom FC Santos nach Madrid gewechselt.

In der laufenden Saison hat der brasilianische Nationalspieler bis dato 50 Pflichtspiele für Real absolviert, dabei gelangen ihm 17 Tore und neun Assists.

Am Samstag steht nun noch das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund an. Für den Sommer ist Rodrygo Teil des brasilianischen Kaders für die Copa América, bei der die Selecao in der Gruppenphase zunächst auf Costa Rica, Paraguay und Kolumbien trifft.