FC Barcelona tütet angeblich ersten Sommer-Transfer ein

In der laufenden Saison kommt er bis dato auf 27 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen.

Mit Betis stehen für Rodríguez diese Saison noch vier Spiele in LaLiga an, als nächstes geht es am Sonntag zuhause gegen Almeria. Aktuell belegt man Rang sieben, könnte aber theoretisch noch Real Sociedad von Platz sechs verdrängen.

Rodríguez dürfte im Sommer dann im argentinischen Kader für die Copa América in den USA stehen. Dort will die Albiceleste um Superstar Lionel Messi ihren Titel aus dem Jahr 2021 verteidigen.