Barcelona kann sich Bernardo Silva von Manchester City per Ratenzahlung doch leisten

Bernardo Silva stammt aus der Jugend von Benfica. Der Klub aus Lissabon lieh ihn für die Saison 2014/15 zunächst an die AS Monaco aus und verkaufte ihn dann für 16 Millionen Euro an die Südfranzosen. Zweieinhalb Jahre später ging es 2017 für ihn für 50 Millionen Euro zu Manchester City.

In der abgelaufenen Saison sicherte sich Silva mit Man City zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren den Meistertitel. Mit den Skyblues wurde er auch 2023 Champions-League-Sieger. In 49 Pflichtspielen in allen Wettbewerben erzielte Silva in der vergangenen Saison elf Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.