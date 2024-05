"Flicki-Flaka": Überwältigter Hansi Flick startet als Hoffnungsträger beim FC Barcelona

© Getty Images

Hansi Flick dritter deutscher Trainer beim FC Barcelona

In den ersten Tagen bekam der gebürtige Heidelberger schon einen guten Eindruck von seinem künftigen Umfeld. Die ersten Paparazzi hatten Flick bereits am Dienstagabend bei der Einfahrt in die Tiefgarage eines Hotels in der Innenstadt von Barcelona erwischt. Beim gemeinsamen Abendessen mit Barca-Präsident Joan Laporta lauerten dann Dutzende Medienvertreter und Fans ihrem neuen Hoffnungsträger auf.

Die Presse wärmte, natürlich, das epische 8:2 des FC Bayern in Barcelona im Viertelfinale der Champions League 2020 wieder auf. Aus jener Saison also, die Flicks Münchner seinerzeit mit dem historischen Sextuple, also sechs Titeln in einer Spielzeit, abschloss.

Flick wird nach Udo Lattek (1981 bis 1983) und Hennes Weisweiler (1975 bis 1976) erst der dritte deutsche Coach bei den Katalanen. Er soll laut Medienberichten drei Millionen Euro netto pro Jahr verdienen, dazu kämen hohe Erfolgsprämien. Seit seiner Entlassung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im September 2023 war Flick ohne Job gewesen. Bei Bayern München hatte er in seiner kurzen Amtszeit von 2019 bis 2021 sieben Titel geholt.

"Grundsätzlich freue ich mich für Hansi. Das ist eine besondere Aufgabe. Beide FCB sind ein heißes Pflaster für Trainer, weil die Ansprüche sehr groß sind. Ich wünsche ihm, dass er Erfolg hat", sagte Nationalspieler Thomas Müller.