"Er ist ein Spieler für einen großen Verein": Niederlande-Legende Ruud van Nistelrooy rät Real Madrid zum Transfer von Xavi Simons

Der in Barcelonas Elite-Akademie La Masia ausgebildete Simons wird im Sommer aber vorerst zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain zurückkehren. Bei seiner Bundesliga-Leihe zu RB Leipzig in der Saison 2023/24 trumpfte der junge Niederländer groß auf, konnte in 43 Pflichtspielen 25 Scorerpunkte sammeln und brillierte auch in der Champions League.

Ob er bei Paris bleiben wird, ist jedoch unklar. Auch der FC Bayern soll am Youngster interessiert sein.