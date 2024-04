FC Barcelona lehnt wohl Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro für Raphinha ab

Topklubs aus der Premier League jagen Raphinha

Manchester United, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea werden außerdem als mögliche Abnehmer genannt. Trotz der Spekulationen hat Raphinha immer wieder seinen Wunsch geäußert, beim FC Barcelona zu bleiben, wo sein aktueller Vertrag noch bis zum Sommer 2027 läuft.

Beim FC Barcelona kommt Raphinha bisher auf 18 Tore und 22 Assists in wettbewerbsübergreifend 81 Einsätzen. Eine taktische Umstellung von Trainer Xavi, der Raphinha nun auf der linken Seite einsetzt, hat sein Potenzial entfaltet.

In der aktuellen Saison kommt der Flügelspieler in LaLiga in 23 Spielen auf fünf Tore und sieben Vorlagen, sowie in der Königsklasse auf zwei Treffer und drei Assists in sechs Partien.

Am Dienstag ab 21 Uhr wird der FC Barcelona, wohl mit Raphinha in der Startelf, Paris Saint-Germain zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League empfangen.