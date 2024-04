Enthüllt: Darum ließ Real Madrid den Transfer von Kai Havertz platzen

Gerüchte um ein Interesse des spanischen Rekordmeisters an Havertz kursierten Anfang 2020 hartnäckig. Laut Carro sollte sich dies konkretisieren. "Es bestand mit Real Madrid vor der Corona-Pandemie eine Möglichkeit, aber das Treffen wurde eine Woche vorher abgesagt, weil gerade der Lockdown begann", schilderte Carro.

Real entschied sich wegen der Pandemie und sich abzeichnenden finanziellen Einbußen gegen eine Verpflichtung des Stürmers und nahm generell keine teuren Transfers vor. Einzig Havertz' heutiger Arsenal Kamerad Martin Ödegaard stieß nach abgelaufenem Leihdeal zurück zum Kader der Blancos.

Statt nach Madrid wechselte Havertz in jenem Sommer nach London. Chelsea bezahlte 80 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer. Bayers Sportdirektor Simon Rolfes nannte diesen Transfer als wesentliche Faktor für Leverkusens Gewinn der Meisterschaft in dieser Woche. Er sagte dem Spiegel: "Um es mal so zu sagen: (Kai, d. Red) Havertz' Verkauf hat dafür gesorgt, dass wir das Fundament legen und das Erdgeschoss bauen konnten, mit Moussa (Diaby) war es dann das Dach samt Verkleidung. Im Winter 2020 ging eigentlich all das los, wofür wir jetzt gelobt werden."

Havertz schoss die Chelsea knapp ein Jahr später mit seinem Tor im Endspiel gegen Manchester City zum Gewinn der Champions League. 2022 wechselte er für 75 Millionen Euro zum FC Arsenal. Beim Tabellenzweiten der Premier League steht er noch bis 2028 unter Vertrag.