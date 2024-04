"Er hat um Verzeihung gebeten": Barças Ronald Araujo enthüllt Entschuldigung von Ilkay Gündogan

"Wir haben darüber gesprochen, er hat um Verzeihung gebeten und damit ist das Thema beendet", sagte Araujo nach der turbulenten 2:3-Niederlage im Clasíco gegen Real Madrid. Gleichzeitig beteuerte der 25-jährige Innenverteidiger aus Uruguay, "stark im Kopf" zu sein. Die Szene gegen PSG war "ein trauriges Detail, das weiß jeder - aber wir dürfen unsere Köpfe nicht hängen lassen".

Nach dem 3:2-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG lag Barça beim Rückspiel mit 1:0 in Führung, als Araujo in der 29. Minute für eine Notbremse die Rote Karte sah. PSG drehte das Spiel und zog dank eines 4:1-Sieges ins Halbfinale ein.

"In solchen entscheidenden Momenten muss man sicher sein, dass man den Ball bekommt. Wenn man das nicht ist, und ich weiß nicht, ob er den Ball berührt hat oder nicht, muss man wegbleiben", kritisierte Gündogan anschließend bei CBS Sports. "Ich würde es vorziehen, dort ein Tor zu kassieren oder dem Stürmer das Eins-gegen-Eins zu geben. Wenn ein Spieler so früh runter muss, tötet das dein Spiel."

Araujo erwiderte zunächst bei der AS: "Was ich denke, behalte ich lieber für mich. Ich habe Moral- und Wertvorstellungen, an die ich mich halten werde."